小S戒酒1個多月現況曝光！　被狂讚「大回春10歲」：怎美成這樣

記者劉宛欣／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）現年46歲，與老公許雅鈞育有3個女兒，經常在社群分享生活日常的她，日前在Instagram曬出一段大跳健身舞的影片，寫下「跟酒精鬧翻後的第一支舞」，還在留言處透露自己已經戒酒1個多月，由於她過往喜愛小酌的形象深植人心，讓不少人表示難以置信，21日她再度曬出近況照，超好的狀態使許多粉絲直呼「回春了」。

▲小S已經戒酒1個多月。（圖／翻攝自小S Instagram）

小S日前曬出一段與老師在家熱舞健身的影片，寫下「跟酒精鬧翻後的第一支舞」，有網友好奇詢問「真的鬧翻了嗎？回不去了嗎？」她幽默回答「發現在一起太久，只有彼此傷害！也許有一天和好，但希望是珍惜、享受跟它在一起的時刻，而不是忘光光，隔天想死」，另一則留言則可看到她表示「已經冷戰一個多月了」，透露已經戒酒1個多月。

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▲小S與網友的對話。（圖／翻攝自小S Instagram）

小S 21日再度於Instagram曬出系列現況照，照片中她拿著自己請客的咖啡，對鏡頭露出甜美微笑，不只Instagram上網友迴響熱烈，照片甚至被轉發至微博，「小S戒酒後狀態」關鍵字登上熱搜榜引起討論，網友紛紛稱讚「跟酒精鬧翻簡直大回春，最近幾集也沒有大舌頭了」、「熙娣最近回春好美」、「怎麼美成這樣」、「變得精神多了，回春10歲」。

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