宋偉恩「私密畫面」全被拍！　尷尬：還要笑著看大家

記者蕭采薇／台北報導

大愛劇《血‧拾人生》劇情講述一群年輕的血癌患者，由宋偉恩飾演「朱頤」的角色為主軸，探討圍繞這群血癌病友的親情、愛情、友情及自我難題，並看見他們面對生死的勇氣。宋偉恩在搜尋角色相關資訊後，完成了驗血建檔，「好像心情上就沒有那麼穩定，就沒有那麼適合去做。 」

▲宋偉恩、黃薇渟《血‧拾人生》演出年輕的血癌患者。（圖／記者湯興漢攝）

宋偉恩表示，去年閱讀劇本還沒開拍前，搜尋很多相關資訊時就想去建檔，等到拍戲時完全沒空檔，而且整個人沉浸在角色裡面的時候，「好像心情上就沒有那麼穩定，就沒有那麼適合去做。」總算完成後，他也鬆了口氣，「我覺得是在30歲之前，必需做的一件人生大事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宋偉恩認為抽血是私密的事，被拍照很害羞。（圖／記者湯興漢攝）



不過記者會上，抽血時有太多閃光燈了，但他尷尬笑說：「因為我一直覺得抽血是一件蠻私密的事情，被這麼多人拍，還要笑著看大家，剛剛內心其實很掙扎。」黃薇渟也透露：「這部片其實很可怕，很容易會好感動，很容易會覺得好想多做些很棒的事情，然後會血熱熱的，脖子熱熱的。」

宋偉恩的體重維持在84公斤，為了拍「朱頤」化療時的狀態，刻意瘦了至少10公斤，還好前一檔是在台中拍戲住家裡，吃媽媽準備的水煮餐，在花蓮時拍戲就在飯店騎飛輪，自已準備高蛋白代餐，營養健康的瘦身成功，氣色好要靠化妝演病容。宋偉恩說自己走過為戲而瘦的路，再看到《小丑2》瓦昆有一幕瘦的背影之後，就更尊敬他，因為真的好難哦。

▲黃薇渟被角色溫暖到。（圖／記者湯興漢攝）

黃薇渟飾演「虹汝」也是康復後又復發，歷經兩次的配對治療。她說在拍《血‧拾人生》前對人生沒感覺「就像是一個沒有知覺的人」，戲開拍後反而被溫暖到，就像是透過「虹汝」的做法，「我怎麼去成了成為一個有溫度的人。」