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YTR這群人展榮出國搞丟護照！　「現身警察局報案」全被拍

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「這群人」成員展榮日前到泰國宣傳活動，不過卻在逛街的過程中把護照搞丟，他事後也在頻道上傳一段影片，內容是他記錄自己從發現護照遺失、前往當地警察局報案以及最後幸運找回的過程，畫面曝光後，立即掀起網友討論。

▲▼展榮。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞）

▲展榮在泰國弄丟護照。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞）

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展榮透露，事情發生在11月9日深夜，他在準備整理行李時才驚覺護照不見，後來經過回想猜測可能是幾天前在百貨公司裡的H&M消費時掉落。他描述：「我都一直放在我的包包，然後我的包包沒有拉鍊，不知道是不是掉出來了。」由於隔天就要搭乘飛機回台，展榮表示自己在當下就立即展開尋找護照的行動。

▲▼展榮。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞）

▲展榮坦承自己粗心大意。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞）

展榮表示，以防萬一，他除了查詢遺失護照的補辦流程，包括報警、申請入國證明等細節之外，還特別前往當地的警局取得報案證明，並於隔天一早前往台灣駐外館辦理相關文件。不過過程卻不如預期順利，展榮透露：「飯店叫我去的那個警察局，因為不是我遺失地點的當地警察局，他就請我回去我那個地區的警察局。」並坦言當晚報案後的心情明顯受到影響，甚至一度考慮將機票改期並延後回台的工作安排。

▲▼展榮。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞）

▲展榮到曼谷的警察局報案。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞）

隔天一早，展榮抱著最後一絲希望前往百貨公司，他先向H&M的店員確認是否有撿到護照，對方告訴他，有撿到一本護照，且已被送到百貨公司服務台存放。緊接著，展榮便迅速前往服務台詢問，後來被帶到一間小房間，結果讓他喜出望外：「我找到我的護照了！不用改飛機票，可以順利回台灣了！我的護照就是在H&M消費退稅的時候忘記拿，非常開心，還好有找回來，我就不用到很遠的台灣辦事處，謝謝所有的粉絲陪我度過愚蠢的一天。」

▲▼展榮。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞）

▲展榮最後順利找回護照。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞

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