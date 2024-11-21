ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

為正義出戰！甄子丹不當葉問了　《誤判》一個打一百個

記者蕭采薇／台北報導

《葉問》監製黃百鳴和甄子丹再度合作動作片《誤判》，故事靈感來自香港的真實案例，甄子丹為了正義，上演以一打百的精彩動作畫面。故事敘述因幫朋友代收包裹，捲入販毒案遭判刑27年的香港年輕人。甄子丹飾演的檢察官試圖糾正這場誤判，在過程中發現了更深層的黑暗。

▲《誤判》甄子丹、張智霖、吳鎮宇。（圖／華映提供）

▲《誤判》甄子丹首度演出律政題材，挑戰檢察官的角色。（圖／華映提供）

故事改編自真實案件，2016年一位香港青年因幫朋友代收快遞而遭判刑20餘年，2021年法庭再審後宣佈無罪並當庭釋放。該案在香港社會一度引起軒然大波，香港的法治也因此面臨民眾的詰問與譴責。
 
甄子丹在《誤判》中面臨全新挑戰，首度演出律政題材，挑戰檢察官的角色，他扮演的檢查官曾經擔任過警察，不但擁有「言值」，出口便可以流暢講出法律條文，更有高度的「武力值」，可以保護自己和民眾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《誤判》甄子丹、張智霖、吳鎮宇。（圖／華映提供）

▲《誤判》甄子丹的角色出口便可以流暢講出法律條文。（圖／華映提供）

甄子丹扮演的檢查官為了追查真相，不但唇槍舌劍維護公理，更不時面對武力威脅，甚至上演人一打百的精彩動作場面！自導自演的他說：「怎麼讓動作場面更加令觀眾難忘，怎麼讓觀眾從拳腳中感受到角色的情緒和劇情的緊迫，是這個階段我最想做好的事。」

▲《誤判》甄子丹、張智霖、吳鎮宇。（圖／華映提供）

▲《誤判》甄子丹上演人一打百的精彩動作場面。（圖／華映提供）
 
而預告中另一個大驚喜，便是公佈了精彩演出陣容，包括型男張智霖和新生代人氣演員張天賦之外，更有金獎得主許冠文、吳鎮宇也現身，還有已久未演出的香港一姐級巨星「阿姐」汪明荃，氣勢萬千的出現在預告中，但角色充滿迷團，讓港片迷們大呼期待。

▲《誤判》甄子丹、張智霖、吳鎮宇。（圖／華映提供）

▲《誤判》武打戲。（圖／華映提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

10個月大小老虎狂發超萌奶貓音 還歪頭裝無辜...園方：想媽媽了！

推薦閱讀

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

獨家／尤物JENNY自爆16歲獻出第一次　不爽當護理師只願百人斬

獨家／尤物JENNY自爆16歲獻出第一次　不爽當護理師只願百人斬

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

唐治平「不認屍」真正原因曝光！　首吐心聲：母親過世我當然很難過

唐治平「不認屍」真正原因曝光！　首吐心聲：母親過世我當然很難過

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔

高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

獨家／尤物JENNY自爆16歲獻出第一次　不爽當護理師只願百人斬

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

唐治平「不認屍」真正原因曝光！　首吐心聲：母親過世我當然很難過

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

甄子丹, 誤判

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 二伯：不看不聽不是不知長進！　「沉寂2天」28字吐真實心聲
  2. 王寶強被控詐騙反擊了！「白紙黑字分文不差」不怕告：無愧於心
  3. 為正義出戰！甄子丹不當葉問了　《誤判》一個打一百個
  4. YTR這群人展榮出國搞丟護照！　「現身警察局報案」全被拍
  5. 郭彥甫國中遭惡師霸凌！被關辦公室「脫衣賞巴掌」：嚇得全身發抖
  6. 阿莫多瓦首部英語長片！　蒂妲史雲頓自爆本想裝啞「美夢成真」
  7. 宋偉恩「私密畫面」全被拍！　尷尬：還要笑著看大家
  8. 陳雪甄出道15年首拍戀愛戲　解鎖女性覺醒旅程：跟三個男人太棒了！
  9. 《瘋狂電視台》演出15年宣布「關台」　趙正平陸巡演⋯女粉舉牌：趙哥我愛你
  10. 短今羨慕「韓職啦啦隊服1設計」！　搞笑喊話：我也需要

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366