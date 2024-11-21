為正義出戰！甄子丹不當葉問了　《誤判》一個打一百個

記者蕭采薇／台北報導

《葉問》監製黃百鳴和甄子丹再度合作動作片《誤判》，故事靈感來自香港的真實案例，甄子丹為了正義，上演以一打百的精彩動作畫面。故事敘述因幫朋友代收包裹，捲入販毒案遭判刑27年的香港年輕人。甄子丹飾演的檢察官試圖糾正這場誤判，在過程中發現了更深層的黑暗。

▲《誤判》甄子丹首度演出律政題材，挑戰檢察官的角色。（圖／華映提供）

故事改編自真實案件，2016年一位香港青年因幫朋友代收快遞而遭判刑20餘年，2021年法庭再審後宣佈無罪並當庭釋放。該案在香港社會一度引起軒然大波，香港的法治也因此面臨民眾的詰問與譴責。



甄子丹在《誤判》中面臨全新挑戰，首度演出律政題材，挑戰檢察官的角色，他扮演的檢查官曾經擔任過警察，不但擁有「言值」，出口便可以流暢講出法律條文，更有高度的「武力值」，可以保護自己和民眾。

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▲《誤判》甄子丹的角色出口便可以流暢講出法律條文。（圖／華映提供）

甄子丹扮演的檢查官為了追查真相，不但唇槍舌劍維護公理，更不時面對武力威脅，甚至上演人一打百的精彩動作場面！自導自演的他說：「怎麼讓動作場面更加令觀眾難忘，怎麼讓觀眾從拳腳中感受到角色的情緒和劇情的緊迫，是這個階段我最想做好的事。」

▲《誤判》甄子丹上演人一打百的精彩動作場面。（圖／華映提供）



而預告中另一個大驚喜，便是公佈了精彩演出陣容，包括型男張智霖和新生代人氣演員張天賦之外，更有金獎得主許冠文、吳鎮宇也現身，還有已久未演出的香港一姐級巨星「阿姐」汪明荃，氣勢萬千的出現在預告中，但角色充滿迷團，讓港片迷們大呼期待。

▲《誤判》武打戲。（圖／華映提供）