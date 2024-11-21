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陳雪甄出道15年首拍戀愛戲　解鎖女性覺醒旅程：跟三個男人太棒了！

記者蕭采薇／台北報導

公視人生劇展《芙蓉》女主角「芙蓉」，由陳雪甄詮釋40多歲女性在追尋自我與傳統價值壓力間的掙扎。劇中與三位男演員有感情戲，讓拍戲從未談過戀愛的她笑稱：「這角色真的太棒了！」故事以輕鬆幽默的喜劇風格，探討新住民女性在婚姻、家庭及自我認同上的碰撞與成長。

▲▼陳雪甄 鄭志偉 高英軒 梁正群 馬國賢 芙蓉 媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳雪甄、鄭志偉在《芙蓉》有感情戲。（圖／記者屠惠剛攝）

陳雪甄分享拍攝心情表示，傳統華人女性往往「家就是她的全世界」，但常在兒女離巢、有餘力學習新知後，「才發現自己的天賦與價值，以及世界如此遼闊」，角色與她自身及母親的經歷產生共鳴。

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陳雪甄也提到，自己母親在小孩長大後才開始學習舞蹈，從而發現天分並成了舞蹈老師，後來也與父親仳離。她當時無法明白「找尋自由的媽媽為什麼選擇離婚？」，及至自己有些經歷後才深刻理解「身為女性，原來那一種自由的覺醒是這麼的可貴跟強烈。」

▲▼陳雪甄 鄭志偉 高英軒 梁正群 馬國賢 芙蓉 媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《芙蓉》（左起）梁正群、馬國賢、陳雪甄、鄭志偉、遊嘉瑄。（圖／記者屠惠剛攝）

陳雪甄出道逾15年，笑說：「第一次可以這樣拍戀愛戲，還跟三個男人！」讓過往常演悲苦角色的陳雪甄笑稱「太棒了！」她也分享感情觀說：「雙魚座就戀愛腦嘛！但年齡增長，會多用理性角度把戀愛的感受給壓下來，芙蓉反而給我一個機會可以去重溫那種追尋愛情的感覺。」也認為角色最迷人的「就是這自由覺醒的過程。」

劇中與三位實力派男演員鄭志偉、高英軒、梁正群分別發展出不同的情感關係，也與馬國賢有精彩對手戲。戲外，她也和演員們培養出好感情。她打趣評論三個男伴表示，因和鄭志偉有投資股票的共同話題，陳雪甄戲稱對方是「空頭大師」，「志偉哥很好笑，他也滿容易親近，我們互動自然如同真實夫妻般。」此外她也與高英軒則不時鬥嘴，兩人劇中也有親密戲演出。

▲▼陳雪甄 鄭志偉 高英軒 梁正群 馬國賢 芙蓉 媒體茶敘 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《芙蓉》（左起）梁正群、陳雪甄、鄭志偉有感情戲。（圖／記者屠惠剛攝）

劇中梁正群因為宗教關係與陳雪甄相處時守貞，但茶敘上他也認為自己「本身沒這麼強烈宗教信仰，如果一方面要維持感情醫方面又要壓抑自己真的有點難」，讓鄭志偉聽了直說「這才是真男人！沒有偶像包袱。」《芙蓉》將於11月24日晚間10時，公視首播。

 

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