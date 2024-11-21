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獨家／尤物JENNY自爆16歲獻出第一次　不爽當護理師只願百人斬

記者葉文正／台北報導

身材有34E、28、36的NightCo女孩Jenny，有「巨乳尤物」之稱，在22歲這年首度接受媒體訪問，她坦承最喜歡吃男性的巨根，目前從事模特兒專職工作，除了在NightCo外，也拍攝過JVID，最大尺度可以四點全露，Jenny坦承，她來自大陸，當網黃也不怕被家人知道，因為身體就是自己的。

▲E奶女優Jenny專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲Jenny坦承16歲獻出第一次。（圖／記者林敬旻攝）

至於為何會在這個行業發光發熱，Jenny坦承，「因為我蠻喜歡展現自己性感給大家看，所以喜歡拍寫真，因為覺得自己很懶，覺得有些人想看自己的身體。可能本性難移，天生愛色，這是天賦。」

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▲E奶女優Jenny專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲Jenny認為自己天生愛色。（圖／記者林敬旻攝）

Jenny也透露自己在16歲那年獻出第一次，是跟國中同學，在順其自然的情困就發生了關係，雖然有保險套，但一開始會痛，也流血，「當時沒有開心，想說做愛有這麼爽嗎？之前看到AV裡面女生很舒服很爽，感到不理解，但第一次後沒有很爽，可能因為沒有前戲，所以覺得，即便看過AV，但不一定學得會。」

▲E奶女優Jenny專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲當網黃也不怕家人知道。（圖／記者林敬旻攝）

直到22歲這年，今年自己才對性這個領域開竅了，她笑說：「不知為何，突然就開了，到今年四、五月時，開始喜歡跟不同的人做愛，跟男友雖然也很爽，但希望自己處在中立狀態，喜歡跟不同人做愛，網友想找我做那件事，條件是要把臉跟屌的圖片都傳給我看，我感覺對了，就會約，姿色有中等就可以，但重點部位要求有15公分以上才行。」

▲E奶女優Jenny專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲Jenny想要不婚不生。（圖／記者林敬旻攝）

Jenny過去曾擔任護理師，談到這份工作，她的感受是：「當時天天面對病人，才做半年而已，感覺就蠻被壓榨，所以我每天都在抱怨，現在做網黃這一行，就算被家人知道也沒關係，畢竟身體是我自己的，我可以把自己管理得很好。」

▲E奶女優Jenny專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲Jenny坦言媽媽養大三個小孩，覺得當媽都很偉大。（圖／記者林敬旻攝）

她提到喜歡跟不同人做愛，經驗相當豐富：「目前為止應該有百人斬了，就透過NightCo，IG等都可以約，如果想要用鞭子打不行，但繩縛可以，很變態也可，包括掐脖子、摀口鼻，拴狗鍊，窒息性愛等等，要玩這些要專業一點，不然會受傷，但我不會去拍AV，因為AV要照劇本走，我自己喜歡色色就好，沒有劇本，而且在這一行不錯，每月收入大概幾十萬，日子好過。

▲E奶女優Jenny專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲Jenny喜歡跟不同男人性愛。（圖／記者林敬旻攝）

而願意跟Jenny在NightCo交手的人不少，「有的男人會露臉，但幾乎都不露臉，我覺得道德感這種東西是自己給自己定義，所以沒有設限，對方若有老婆我可能會比較興奮，我會問對方說，有比你老婆好用嗎，你老婆好玩嗎，對方會說當然是我比較好玩啊，這是無庸置疑。」對於開放式性愛的遊樂守則可說樂在其中。

▲E奶女優Jenny專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲Jenny當過護理師，但不太喜歡壓榨式的工作。（圖／記者林敬旻攝）

而Jenny對於婚姻也是興趣缺缺：「我是既不不想婚，也不想生，過去的回憶真的不太好，記得某任男友的媽媽，因小事罵過我，還有我曾腳骨折，那男生什麼事情都不做，讓我自己掃地洗碗，當時還住二樓，我得單腳跳上去，他沒有要理我，我爸爸是台灣人，媽媽山東人，爸媽之前就離婚了，有過這些經驗跟例子，就不婚也不生了。」

Jenny除了念過護校，也當過便利商店店員，後來選擇拍照的工作，「我在月子中心上班時也有拍照賺錢，但沒有讓同事知道，後來慢慢越來越喜歡，前陣子收入不錯，就想說可以當正職，就專心拍寫真了。」加入NightCo，則是因為有90%的分潤，可以賺到錢，既然分潤有保障，公司也會幫忙導流，就繼續做下去。

她覺得好身材是遺傳到媽媽，「我的原生家庭爸媽離婚，我是外婆養大的，看到媽媽從一個美女變成產後很難恢復，跟身體上的疼痛，所以很佩服媽媽們，我媽她很辛苦，養我們三個小孩長大。」

Jenny接受開放式關係後，前陣子突然爆紅，當然也有招致不少批評，她自己則我行我素：「很多人有很多偏見沒關係啊，我只是把自己想的講出來，完全對得起自己就好，道德感可以自己去制定。坦白講很多人想這樣做，或者有的人沒有這種條件，我也想嘗試多P，但要看對方才行。」

她說今年起口頭方面的性愛變得很厲害，「我很愛吃那裡，覺得自己舌頭很靈活，雖然也看過很多A片情節，可能我天賦不錯，就變得很厲害，用過的人都說好。跟我做過的人沒有人想追我，只有想x我的人。」果然作風大膽不怕批評。

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