王寶強被控詐騙反擊了！「白紙黑字分文不差」不怕告：無愧於心

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星王寶強2023年執導主演電影《八角籠中》，創下22億人民幣票房，怎料21日卻突然遭合作拍攝該片的格鬥俱樂部負責人舉報，指控他「詐騙」，說好要給的票房分紅沒給，涉案金額達1億人民幣（近4.5億台幣），警方目前已受理。對此，王寶強方也沒有坐以待斃，晚間工作室直接發聲反擊，強調沒有違約「無愧於心」。

▲王寶強被合作拍片的格鬥俱樂部舉報詐騙。（圖／翻攝自王寶強工作室微博）

王寶強工作室21日在微博發文寫下：「白紙黑字簽訂的分文不差，承諾過的幫助也從未食言。無愧於心，也絕不負信任，我們靜待法律結果。 」反駁了格鬥俱樂部方面的指控，也不害怕被告，看得出信心滿滿，而他強硬的態度，也獲得了大多數微博網友支持，紛紛留言鼓勵「我信王寶強」、「欺負老實人」、「有些人貪得無厭」等。

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▲王寶強否認了詐欺。（圖／翻攝自王寶強工作室微博）

此前，恩波俱樂部負責人報案控訴王寶強詐騙，提到俱樂部為了《八角籠中》的拍攝，投入大量人力、物力、財力，長達5年的合作讓經營本就困難的俱樂部雪上加霜，該片從籌備到上映，恩波俱樂部全力支持王寶強，投入的資金超過數百萬人民幣，約好票房收益的5%作為回報，然而，票房最終高達22億元（近99億台幣），王寶強卻未向俱樂部支付任何分成或報酬，甚至採取不回應的態度，令俱樂部經營陷入危機。