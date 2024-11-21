ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王寶強被控詐騙反擊了！「白紙黑字分文不差」不怕告：無愧於心

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星王寶強2023年執導主演電影《八角籠中》，創下22億人民幣票房，怎料21日卻突然遭合作拍攝該片的格鬥俱樂部負責人舉報，指控他「詐騙」，說好要給的票房分紅沒給，涉案金額達1億人民幣（近4.5億台幣），警方目前已受理。對此，王寶強方也沒有坐以待斃，晚間工作室直接發聲反擊，強調沒有違約「無愧於心」。

▲王寶強否認了詐欺。（圖／翻攝自王寶強工作室微博）

▲王寶強被合作拍片的格鬥俱樂部舉報詐騙。（圖／翻攝自王寶強工作室微博）

王寶強工作室21日在微博發文寫下：「白紙黑字簽訂的分文不差，承諾過的幫助也從未食言。無愧於心，也絕不負信任，我們靜待法律結果。 」反駁了格鬥俱樂部方面的指控，也不害怕被告，看得出信心滿滿，而他強硬的態度，也獲得了大多數微博網友支持，紛紛留言鼓勵「我信王寶強」、「欺負老實人」、「有些人貪得無厭」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王寶強否認了詐欺。（圖／翻攝自王寶強工作室微博）

▲王寶強否認了詐欺。（圖／翻攝自王寶強工作室微博）

此前，恩波俱樂部負責人報案控訴王寶強詐騙，提到俱樂部為了《八角籠中》的拍攝，投入大量人力、物力、財力，長達5年的合作讓經營本就困難的俱樂部雪上加霜，該片從籌備到上映，恩波俱樂部全力支持王寶強，投入的資金超過數百萬人民幣，約好票房收益的5%作為回報，然而，票房最終高達22億元（近99億台幣），王寶強卻未向俱樂部支付任何分成或報酬，甚至採取不回應的態度，令俱樂部經營陷入危機。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

推薦閱讀

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

獨家／尤物JENNY自爆16歲獻出第一次　不爽當護理師只願百人斬

獨家／尤物JENNY自爆16歲獻出第一次　不爽當護理師只願百人斬

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

唐治平「不認屍」真正原因曝光！　首吐心聲：母親過世我當然很難過

唐治平「不認屍」真正原因曝光！　首吐心聲：母親過世我當然很難過

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔

高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

獨家／尤物JENNY自爆16歲獻出第一次　不爽當護理師只願百人斬

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

唐治平「不認屍」真正原因曝光！　首吐心聲：母親過世我當然很難過

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王寶強

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 二伯：不看不聽不是不知長進！　「沉寂2天」28字吐真實心聲
  2. 王寶強被控詐騙反擊了！「白紙黑字分文不差」不怕告：無愧於心
  3. 為正義出戰！甄子丹不當葉問了　《誤判》一個打一百個
  4. YTR這群人展榮出國搞丟護照！　「現身警察局報案」全被拍
  5. 郭彥甫國中遭惡師霸凌！被關辦公室「脫衣賞巴掌」：嚇得全身發抖
  6. 阿莫多瓦首部英語長片！　蒂妲史雲頓自爆本想裝啞「美夢成真」
  7. 宋偉恩「私密畫面」全被拍！　尷尬：還要笑著看大家
  8. 陳雪甄出道15年首拍戀愛戲　解鎖女性覺醒旅程：跟三個男人太棒了！
  9. 《瘋狂電視台》演出15年宣布「關台」　趙正平陸巡演⋯女粉舉牌：趙哥我愛你
  10. 短今羨慕「韓職啦啦隊服1設計」！　搞笑喊話：我也需要

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366