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二伯：不看不聽不是不知長進！　「沉寂2天」28字吐真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎日前指控前員工蘿拉利用AB合約詐財8位數，19日更上傳新片譴責最近網路上出現許多不實指控與抹黑輿論等疑似報復舉動，並坦言不希望這樣的行為與對方有關。為此，蔡阿嘎的老婆二伯今（21）日也透過Threads發文寫下28字真實心聲，內容曝光後，湧入大批粉絲留言表示鼓勵。

▲▼二伯。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲二伯與蔡阿嘎會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

二伯在文中表達自己對生活與工作的態度，她提到：「不看不聽也不是不知長進。只是想堅定立場，為了值得的人埋頭努力。」二伯強調，她並非對外界的訊息完全閉目塞聽，而是選擇集中精力專注於對自己有意義的事情與人。貼文曝光後，不少網友除了表達共鳴之外，同時也紛紛鼓勵她，「加油喔」、「懂的人都懂，愛你們」、「二伯妳最棒，照著自己的心走就好」。

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▲▼二伯。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲二伯透過Threads發文。（圖／翻攝自Threads／2uncle987）

事實上，蔡阿嘎幾天前才在影片中提到，近期收到民眾私訊及來信提醒，有不明人士疑似動用資金購買小帳與網軍，刻意散播對他的不實言論，試圖操作負面形象。蔡阿嘎表示，對於這些「用盡資源進行無理行為」的手段，他已展開蒐證，並正式委託律師處理相關法律事宜，以保護自身名譽。

▲蔡阿嘎遭前員工蘿拉詐財8位數。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎遭前員工蘿拉詐財8位數。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

此外，蔡阿嘎還特別點名前員工蘿拉，強調對方自事發以來拖延還款已經過半年，至今不但未提出合理的還款計畫，更未歸還任何不法所得，彷彿人間消失的行為令他無法苟同，「請您盡快提出可行且合理的還款計畫。」蔡阿嘎也強調，希望網路上的抹黑行為與對方的拖延還款無關，並呼籲對方正視個人的法律責任，停止任何傷害他及家人朋友的舉動。

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二伯, 蔡阿嘎, 網紅, YouTuber, 蘿拉

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