唐治平「不認屍」真正原因曝光！　首吐心聲：母親過世我當然很難過

記者孟育民／台北報導

藝人唐治平因為不認母親遺體一事鬧上新聞版面，遺體在板殯冰存56天，才領死亡證明、領取遺體，精神狀況引發外界關注。唐治平日前錄製《命運好好玩》，坦言當時看母親遺體是覺得不像，所以才在第一時間否認，首鬆口談心路歷程：「母親過世我當然很難過，但我是很直的男生，我不太會在別人面前表現出來。」現在情緒已經慢慢消化，但說自己屬於內斂的人。





▲唐治平還原當時心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

唐治平表示並非是自己不願認屍：「我認她遺體的時候，我真的覺得不像，那衣服也不是她的衣服，然後長相也不太像，身體也發腫脹，那我也沒說謊話，其實我做了比筆錄，上檢察庭簽了一個同意書，就說那個不是我的母親，從此就媒體很多的報導都是子虛烏有，也沒人叫我驗DNA，我只是看了說不是她。」

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▲▼唐治平表示不是真的不願認屍。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

這段過程卻被媒體放大渲染，甚至以「不認母」、「不孝」等不實標題報導，引發外界批評，他強調都依司法程序進行，並且已經妥善處理，他無奈表示：「我怎麼可能不認自己最愛的母親？媒體編的那些故事，真的讓我哭笑不得。」他提到父親去世時，直到一年後他才第一次哭出來。唐治平說：「我這個人情感內斂，但不代表我不在乎，我想念我的母親，只是不想在外人面前展現。」