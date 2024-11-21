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阿莫多瓦首部英語長片！　蒂妲史雲頓自爆本想裝啞「美夢成真」

記者蕭采薇／台北報導

西班牙名導佩卓阿莫多瓦的生涯拍過超過20部作品，首度跨洋拍攝英語長片《隔壁的房間》，邀集奧斯卡得主茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓同台飆戲，讓本來要為了跟導演合作而去學西班牙文的蒂妲史雲頓鬆了口氣，直呼「美夢成真！」

▲《隔壁的房間》由名導阿莫多瓦(中)，與奧斯卡影后茱莉安摩爾(左)、蒂妲史雲頓(右)合作。（圖／華納提供）

▲《隔壁的房間》由名導阿莫多瓦（中），與奧斯卡影后茱莉安摩爾（左）、蒂妲史雲頓（右）合作。（圖／華納提供）

此外，蒂妲史雲頓還加碼爆料：「導演問我覺得誰適合飾演瑪莎，當時茱莉安摩爾的臉立刻浮現在我腦海；我們同時發電子郵件給對方，信中講的竟是同一個名字，彼此都嚇一大跳！」電影在兩位演技派影后的加持下，一舉獲得今年威尼斯影展最佳影片金獅獎榮耀。
 
本片是導演阿莫多瓦首次拍攝英語長片，他表示自己英文不好，一開始沒有信心，直到近年有了拍攝兩次英語短片的經驗，才說服自己挑戰用不熟悉的語言來拍電影。有趣的是，蒂妲史雲頓多年前想與導演合作，卻篤定阿莫多瓦不可能拍英語片，因此自告奮勇向導演毛遂自薦：「我會學好西班牙語，或是幫我安排沒有台詞的角色。」沒想到這次竟獲邀參與《隔壁的房間》，全程都用她最熟悉的英文演出，可說是美夢成真。

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▲《隔壁的房間》由名導阿莫多瓦(中)，與奧斯卡影后茱莉安摩爾(左)、蒂妲史雲頓(右)合作。（圖／華納提供）

▲蒂妲史雲頓（左）、茱莉安摩爾（右）的演出獲時代雜誌讚賞「深邃且動人至深」。（圖／華納提供）

《隔壁的房間》也是導演阿莫多瓦第一次與奧斯卡影后茱莉安摩爾合作，他坦言：「蒂妲史雲頓的台詞很多，而茱莉安則一直聆聽，她的表演很不容易，但你可以從她的眼神中，感受到她給對方的回應。」而茱莉安摩爾則笑說她一讀完劇本就愛上這個角色，她表示：「大部分電影不會去刻劃女性友誼，就算有也是家庭關係或情侶關係，但這部講的是日常友情，兩位女主角都將彼此的勇氣傳達給對方，這個故事非常打動我。」

▲《隔壁的房間》由名導阿莫多瓦(中)，與奧斯卡影后茱莉安摩爾(左)、蒂妲史雲頓(右)合作。（圖／華納提供）

▲蒂妲史雲頓（左）、茱莉安摩爾（右）精彩飆戲，入圍歐洲電影獎四項大獎。（圖／華納提供）

《隔壁的房間》故事描述英格麗（茱莉安摩爾飾）與瑪莎（蒂妲史雲頓飾）年輕時是好朋友，兩人曾在同一家雜誌社工作。後來她們失去聯絡，但卻在某種極端卻動人的情況下重逢，並重拾過去的友誼。 電影透過兩位主角的生命故事，深刻探討友誼、生命及自我選擇的議題。雖然片中提及生死、生態環境、政治等議題，但導演阿莫多瓦也希望透過本片傳達「樂觀是對抗的最佳方式」，期待為觀眾帶來滿滿正能，《隔壁的房間》將於11月29日在台上映。

 

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阿莫多瓦, 隔壁的房間, 茱莉安摩爾, 蒂妲史雲頓

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