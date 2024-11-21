記者潘慧中／綜合報導

美國嘻哈超級巨星TYGA（泰加）首度來台舉行演唱會，原定21日晚間8點在台北開唱，並在會後舉辦After Party狂歡，許多歌迷已經搭車準備北上，未料，主辦稍早緊急公告他因沒趕上飛機，所以今晚的演出被迫取消。

▲▼TYGA沒趕上飛機。（圖／翻攝自Instagram／onionproduction）



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主辦單位21日早上緊急宣布，TYGA因個人因素沒趕上稍早飛來台北的班機，因此原本今晚在Zepp New Taipei的演出以及在OMNI的After Party「很遺憾將被迫取消」。

▲TYGA首度來台開唱。（圖／翻攝自Instagram／onionproduction）



主辦單位目前正在積極地與TYGA的經紀公司協商演出延期等其他補償方案，「對您造成的不便，我方深感抱歉。關於後續票務事宜，我方將另行以原購email的方式聯繫。」

TYGA的台北專場於10月25日開賣後，門票火速售罄，沒想到如今出現這樣的突發狀況，讓不少歌迷在留言區直言：「超級傻眼」、「期待這麼久假都請了」、「已經在北上的途中了」、「最好做好後續處理…真的超級不爽」、「坐等退票。」

Onion Production IG全文：

<< 緊急公告 >>

藝人 TYGA 因個人因素沒趕上稍早飛往台北的航班，因此原定 11 月 21 日在 Zepp New Taipei 的演出以及在 OMNI 的 After Party 很遺憾將被迫取消。我方正在積極與藝人經紀公司協商演出延期等其它方案。 對您造成的不便，我方深感抱歉。 關於後續票務事宜，我方將另行以原購 email 的方式聯繫。