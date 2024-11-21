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重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

記者蕭采薇／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）上月於阿根廷布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，享年31歲。連恩的遺體回到倫敦後，20日舉辦告別式，「一世代」另外四名成員：哈利、贊恩、路易和奈爾全部到場，也是自2015年贊恩宣布退團後，時隔9年五人重聚，卻沒想到已是死別。

▲一世代（One Direction）連恩告別式，成員哈利、贊恩、路易和奈爾全部到場。（圖／路透社）

▲連恩的父母目送他的棺槨，場面哀戚。（圖／路透社）

哈利斯泰爾斯（Harry Styles）、贊恩馬利克（Zayn Malik）、奈爾霍蘭（Niall Horan）和路易湯姆林森（Louis Tomlinson）時隔9年重聚，卻是在粉絲最不願見到的場合。連恩的告別式在倫敦西北40公里的阿默舍姆的聖瑪麗教堂舉行。

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▲一世代（One Direction）連恩告別式，成員哈利、贊恩、路易和奈爾全部到場。（圖／路透社）

▲▼一世代成員哈利（上）和贊恩（下）難得重聚，竟是在連恩的告別式。（圖／路透社）

▲一世代（One Direction）連恩告別式，成員哈利、贊恩、路易和奈爾全部到場。（圖／路透社）

連恩的遺體安放在一具深藍色棺材，裝飾著銀色把手和白色玫瑰，並由一輛馬車運送至現場，上頭有用鮮花排成的「兒子」和「父親」致意。由於擔心人群聚集，告別式地點並未提前公開，但仍有數十名當地人和粉絲聚集在附近。當連恩的父母現身時，全場都陷入沈默，哈利更被拍下哭到紅了鼻頭的畫面，場面哀戚。

▲一世代（One Direction）連恩告別式，成員哈利、贊恩、路易和奈爾全部到場。（圖／路透社）

▲▼一世代成員路易（上）和奈爾（下）現身連恩的告別式。（圖／路透社）

▲一世代（One Direction）連恩告別式，成員哈利、贊恩、路易和奈爾全部到場。（圖／路透社）

除了成員外，連恩生前的女友凱特卡西迪（Kate Cassidy）、主持人詹姆斯柯登（James Corden）， 以及One Direction的前老闆西蒙高維爾（Simon Cowell）都到場致意。而連恩的屍檢結果日前出爐，除了證實他死於多處外傷及內出血，報告中也指出他因藥物作用，在墜樓前可能已經處於「半昏迷或完全昏迷」的狀態。

▲一世代（One Direction）連恩告別式，成員哈利、贊恩、路易和奈爾全部到場。（圖／路透社）

▲連恩生前的女友凱特卡西迪（左）現身連恩的告別式。（圖／路透社）

▲一世代（One Direction）連恩告別式，成員哈利、贊恩、路易和奈爾全部到場。（圖／路透社）

▲連恩的棺槨由白色馬車運送自現場。（圖／路透社）

▲一世代（One Direction）連恩告別式，成員哈利、贊恩、路易和奈爾全部到場。（圖／路透社）

▲哈利哭到鼻頭都紅了。（圖／路透社）

 

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連恩佩恩, Liam Payne, 一世代, One Direction

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