愛莉莎莎「印度修行被坑錢」！　殺價成功無奈吐槽：還是很貴

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎最近人到印度旅遊，過程中發文分享在當地的各種體驗，今（21）日更透露自己前往印度南部修行，不過卻遇到不太愉快的小插曲，讓她無奈揭露了身為外國人在當地被差別收費的情況，最終在朋友的協助下成功殺價，「收我大約半價，還是很貴。」

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎提到，她造訪由世界知名瑜伽大師Sri Sri Ravi Shankar創立的「Art of living Bengalore」靜修中心。該中心是全球規模最大的瑜伽靜修場所之一，吸引了眾多國內外修行者。愛莉莎莎表示，之前聽印度朋友推薦這裡物美價廉，便趁等待瑜伽老師辦理簽證的期間前往靜修。

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▲愛莉莎莎到印度南部修行。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

不過，當愛莉莎莎在報名3天的「幸福課程」（Happiness Program）時，卻被要求支付51000盧比（大約台幣19646元），而當地人僅需2500至5000盧比（大約台幣963至1926元不等）。她透露：「一樣的program，就因為我是外國人。」她為此感到不公平，所以決定嘗試協商。在印度朋友的幫助下，愛莉莎莎與中心殺價，並以「窮學生」的身分成功將費用砍至約半價，但她也透露，最後只換到比較差的四人房，但是費用還是很貴。