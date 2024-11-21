Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

記者潘慧中／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署一名公務員輕生引發社會關注，尤其是調查報告中「目的良善」這句話，更進一步掀起網友眾怒。平常忙於工作的Lulu（黃路梓茵）似乎也注意到相關新聞，20日在社群網站寫下了8個字。

▲Lulu深夜吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



Lulu 20日結束主持活動的行程後，深夜在Instagram限時動態上傳一張全黑底圖，並且有感而發地寫下「目的良善，天理難容」8個字，抒發自己的心聲。

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▲Lulu似乎有在關注相關報導。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



還原「目的良善」的原文，是出現在相關調查報告中的一段話，關係人乙對同仁工作上之要求，目的良善，乃為有效推行業務以及提升同仁之工作能力。惟其執行之方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，忽略人文關懷，造成團體氛圍凝重，形成反效果，關係人陳述其將自我反省改進。」

▲勞動部長何佩珊20日為霸凌調查質詢時崩潰哭了。（圖／翻攝自立法院視訊畫面）



事後，勞動部長何佩珊20日第一時間解釋「目的良善」是專業用語，直到被立委廖偉翔質詢何謂目的良善，她才表示「謝分署長（謝宜容）確實有霸凌行為」；至於「目的良善」一詞，她則坦言：「這樣的用語錯了，我們承認錯誤。」