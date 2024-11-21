ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

葛宸羽拍陸劇露超兇身材！　「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔

記者陳芊秀／綜合報導

星二代葛宸羽（阿寶）是「青蛙王子」高凌風的大女兒，出道後成為女團「G.O.F」、「D.K」成員，最近前往大陸接拍直式短劇，如今短劇正式開播，吸引不少網友關注。而她原音播出，馬上被大陸觀眾認出台灣腔。

▲▼葛宸羽、夏娜拍大陸短劇，演靈魂交換的殺手與千金。（圖／翻攝自IG）

▲葛宸羽赴大陸拍直式短劇，演靈魂交換的殺手與千金。（圖／翻攝自IG）

葛宸羽主演短劇《靈魂互換之女殺手與千金》，戲裡演女殺手，但靈魂變成夏娜飾演的柔弱千金。她近日在IG上傳Demo片（試看版），配文「結果只有第一集跟最後一集是冷酷殺手「巫美蒂」，其他時間都是需要被保護的小白兔」，殺手造型身穿紅黑皮衣搭配短裙，穿搭突顯腰身、傲人上圍以及大長腿，但是靈魂變成千金時，穿搭變得溫柔可愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼葛宸羽、夏娜拍大陸短劇，演靈魂交換的殺手與千金。（圖／翻攝自IG）

▲▼葛宸羽、夏娜拍大陸短劇，演靈魂交換的殺手與千金。（圖／翻攝自IG）

▲葛宸羽只有前後演冷酷殺手，中間都是小白兔，穿搭突顯傲人身材。（圖／翻攝自IG）

▲▼葛宸羽、夏娜拍大陸短劇，演靈魂交換的殺手與千金。（圖／翻攝自IG）

▲▼葛宸羽、夏娜拍大陸短劇，演靈魂交換的殺手與千金。（圖／翻攝自IG）

▲夏娜飾演柔弱千金，中間靈魂交換變殺手。（圖／翻攝自IG）

直式短劇近年掀起一波觀看熱潮，劇情灑狗血、腦洞大開，且時常上演豪門爭鬥、霸道總裁戲碼，尺度也時常踩線大陸的影視審查政策。葛宸羽最新短劇播出，台灣粉絲也相當好奇，紛紛留言「我也想看這部劇」、「這個殺手我喜歡」。而且短劇沒有後製配音，因此還有大陸觀眾評論「這個台灣腔真的好明顯」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

兩貓聽寶寶哭聲衝上前關心　趴床邊緊盯：需要幫忙嗎？

推薦閱讀

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

納豆求婚成功後首發文！曬「完整求婚誓詞」放閃：讓妳當幸福公主

納豆求婚成功後首發文！曬「完整求婚誓詞」放閃：讓妳當幸福公主

林千又甜貼未婚夫首放閃！「沒想到我還有人要」曬戒照被誤會賣鑽石

林千又甜貼未婚夫首放閃！「沒想到我還有人要」曬戒照被誤會賣鑽石

賈永婕點燈101放閃挨批　小S「幫忙道歉」力挺：不懂的人～I’m sorry

賈永婕點燈101放閃挨批　小S「幫忙道歉」力挺：不懂的人～I’m sorry

謝京穎嫁張書偉半年喜曬「小腹微凸照」！　羞喊：最好的安排

謝京穎嫁張書偉半年喜曬「小腹微凸照」！　羞喊：最好的安排

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

納豆求婚成功後首發文！曬「完整求婚誓詞」放閃：讓妳當幸福公主

林千又甜貼未婚夫首放閃！「沒想到我還有人要」曬戒照被誤會賣鑽石

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

葛宸羽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」
  2. 「最強外掛」安芝儇招牌長髮突消失！PO短髮照 一彎腰倒出上圍兇爆
  3. 新加坡直擊／金憓秀深V「上下全開」　走一步白皙長腿被看光！
  4. A-Lin「畢業典禮」演唱會2場秒殺！　驚喜宣布加場...搶票時間曝光
  5. 人氣歌手TYGA才向台粉道歉！　下秒打卡泰國「很快見面」惹怒網
  6. 樂團深夜「破天荒漫畫店開唱」！　竟害人無法畢業...原因曝
  7. 高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔
  8. 李佳穎產後2周「悲劇上演」崩潰！想哭：不敢想明天 1張照片網全懂了
  9. 蔣卓嘉喉嚨「突出現異物感＋疼痛」　緊急開刀...最新狀況曝光！
  10. 《偶然》結局倒數！黃寅燁喜訊曝　台灣見面會賣光「主辦鬆口加場機會」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366