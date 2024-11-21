記者陳芊秀／綜合報導

星二代葛宸羽（阿寶）是「青蛙王子」高凌風的大女兒，出道後成為女團「G.O.F」、「D.K」成員，最近前往大陸接拍直式短劇，如今短劇正式開播，吸引不少網友關注。而她原音播出，馬上被大陸觀眾認出台灣腔。

▲葛宸羽赴大陸拍直式短劇，演靈魂交換的殺手與千金。（圖／翻攝自IG）

葛宸羽主演短劇《靈魂互換之女殺手與千金》，戲裡演女殺手，但靈魂變成夏娜飾演的柔弱千金。她近日在IG上傳Demo片（試看版），配文「結果只有第一集跟最後一集是冷酷殺手「巫美蒂」，其他時間都是需要被保護的小白兔」，殺手造型身穿紅黑皮衣搭配短裙，穿搭突顯腰身、傲人上圍以及大長腿，但是靈魂變成千金時，穿搭變得溫柔可愛。

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▲葛宸羽只有前後演冷酷殺手，中間都是小白兔，穿搭突顯傲人身材。（圖／翻攝自IG）

▲夏娜飾演柔弱千金，中間靈魂交換變殺手。（圖／翻攝自IG）



直式短劇近年掀起一波觀看熱潮，劇情灑狗血、腦洞大開，且時常上演豪門爭鬥、霸道總裁戲碼，尺度也時常踩線大陸的影視審查政策。葛宸羽最新短劇播出，台灣粉絲也相當好奇，紛紛留言「我也想看這部劇」、「這個殺手我喜歡」。而且短劇沒有後製配音，因此還有大陸觀眾評論「這個台灣腔真的好明顯」。