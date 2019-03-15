被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

記者田暐瑋／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍事件越演越烈，BIGBANG勝利、FTISLAND崔鍾訓、BEAST龍俊亨、CNBLUE李宗泫4人都捲入其中。首位揭發此事的SBS記者姜清莞直言一開始找上幾位受害女子時，對方全都不知被偷拍，甚至有人崩潰大哭向她求救：「我要怎麼活下去？」

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姜清莞表示，這些受害女子幾乎都是20歲出頭的年輕人，完全不知道自己已經成了惡狼魔爪下的戰利品，更不知道自己的影片被流傳給其他陌生男人欣賞，得知實情後受到了很大衝擊，相當害怕也不知所措，甚至有人崩潰向她哀求求救：「救救我！我該怎麼活下去？」

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▲鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）



另一名男記者則表示，爆料者提供的USB中有所有的資料，包括影片、照片、對話，因為訊息量太大，整整看了3天才消化完，其中除了藝人，還有和藝人合作的商人，甚至還有警察參雜其中，裡頭充斥著官商勾結的行為，記者痛批這些藝人靠著名氣擁有財力，再用財力建立了權力，做出這些犯罪的可惡行為。

據《朝鮮日報》報導，在經過21小時的審查後，勝利、鄭俊英等人到15日清晨才步出警局，據悉，勝利拒絕交出手機，並表示已經說出了全部實情，至於鄭俊英則是在事件爆發前2個禮拜就換了手機，警方拿到的手機是新的，被網友酸說：「犯罪手法真是乾淨俐落！」而警方目前懷疑鄭俊英有迷姦及吸毒嫌疑，已對他進行篩檢。

▲李宗泫和鄭俊英私交甚篤，經常一起出遊。（圖／翻攝自IG）



據韓媒《inews24》報導，姜清莞一開口就嘆道：「真的考慮了很久到底要曝光多少，還有很多對話比現在已經報出來的更嚴重。」她以嚴肅語氣繼續說：「更令人驚訝的是在被抓到弱點的被害者，因此也有『她不敢告的』的對話出現，在鄭俊英的道歉文中也只說會中斷演藝活動，他是不是會引退現在沒有一個確定結果。」

另外，舉報者向國民權益委員會律師和記者提供的鄭俊英對話紀錄高達20萬則，姜清莞透露在這些之中除了有單獨2人的對話視窗外，還有好幾個多人對話群組，看完後發現有一些內容有可能可以拿來當警察高層不法勾當的間接證據，目前正在確認當中。

