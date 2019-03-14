肉貼男人回豪宅！　最美魚販阿澎「不認交往」委屈嘆：我大剌剌不懂分寸

娛樂中心／綜合報導

網紅「阿澎」（本名劉芃芃）2018年因為穿著低胸、細肩帶背心在彰化縣社頭鄉的市場幫母親賣魚，性感畫面於各大新聞台熱播而爆紅，13日爆出她熱戀奶粉業小開，且一起回豪宅過夜，對此她也首度做出回應，直言：「剛上來台北不久！」個性大剌剌才不懂分寸。

阿澎被拍到和一名男子勾手現身影城，過程中還緊靠在對方身上，關係看起來相當親密，最後還搭超跑一起回到豪宅過夜，爆出熱戀小開。據《三立新聞》報導，她神隱24小時後終於發聲，澄清對方不是男友，也不是所謂的小開，兩人是她在當SG時被介紹認識的大哥，豪宅是朋友家，大家是聚在一起玩電玩Switch。

▲阿澎（圖／翻攝自阿澎臉書）



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對於兩人的勾手親密舉動，阿澎嘆口氣解釋自己剛上來台北打拼不久，加上自己個性大剌剌，在分寸上沒有拿捏好，才會造成這麼多誤會，不只對林姓大哥抱歉，也對家人感到不好意思。

阿澎去年12月首度被網友捕獲在社頭傳統市場賣魚，操著一口道地台語，一邊和婆婆媽媽搏感情，一邊俐落殺魚，熟練的刮鱗片、清內臟，一尾魚不到1分鐘就處理完成，綁著馬尾配上爆乳低胸小可愛以及綠色圍裙，違和的畫面一夕爆紅，引發網友揪團到彰化朝聖，連在地蕭媽媽都圍觀直呼「阿澎我從小看到大，是我女兒同學，非常貼心，真想當媳婦！」謝大嬸也說「阿澎真的很棒，人美身材好，真想叫我兒子換女朋友。」

▲阿澎（圖／翻攝自阿澎臉書）



