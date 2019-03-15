不捨Dalton娶妻生子！徐若瑄「折衷心聲」媽媽粉推爆

記者林映妤／台北報導

徐若瑄主演國片《人面魚：紅衣小女孩外傳》即日起於friDay影音上架，戲裡戲外都是媽媽，她坦言片中那種面對生活裡只有兒子，卻又害怕失去兒子的狀態，自己也很有感觸，作為母親，總是要面對孩子長大獨立的一天，尤其男人娶妻生子後，需要擁有厚實的肩膀去學習照顧一個家庭。

話是這樣說，徐若瑄卻也仍捨不得兒子離她太遠，她笑說，將來Dalton有了自己的家庭，還是希望能和他住在同一棟不同層或是同一層不同戶，甚至隔壁棟都可以，「是有點近又不會太近的完美距離！」一番話有了折衷方法，引起所有媽媽粉共鳴。

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▲徐若瑄希望未來與兒子Dalton保持有點近又不會太近的完美距離。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄）

19日正逢43歲生日，徐若瑄說，去年生日和老公在泰國，Dalton畫了卡片透過鏡頭跟她說生日快樂，讓她難忘至今。至於今年生日怎麼過？她透露將在工作中度過，但仍期待在視訊中收到丈夫與兒子的生日祝福。

回想起去年拍攝《人面魚》的過程，徐若瑄大半都在內外心理拉扯中度過。她記得有次半夜收工回家，在浴室準備洗澡，突然聽到小孩的哭聲，緊接著有人敲浴室的門，她連忙問是誰？卻沒有人應答！起初她以為是自己的錯覺，沒想到在水聲中，又聽到有人敲門，她再問是誰？還是沒人回答，讓她嚇得趕緊裹上浴巾，鼓起勇氣打開門，這才發現原來是自己的大姐敲門來告訴她Dalton在哭，讓徐若瑄打趣說，這真的是最搞笑的驚嚇。

▲▼徐若瑄片中害怕失去兒子，戲外自己也很有感觸。（圖／friDay影音提供）