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Jennie被背後環住超親密！　起底多米尼克菲克「襲警成爆紅關鍵」

記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie於1月29日更新Instagram，曝光被美國歌手多米尼克菲克（Dominic Fike）的親密合照，引發關注。

▲▼BLACKPINK,Jennie,多米尼克菲克,Dominic Fike。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）

▲Jennie和多米尼克菲克合照。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）

Jennie在1月29日更新的貼文中寫道「聯繫我吧……Dominic Fike」，照片中的Jennie 穿著白色無袖緊身上衣，露出纖細的腰部曲線，而多米尼克菲克則身穿白襯衫和深灰色西裝褲，領帶隨意地垂在胸前，整體造型顯得隨性卻不失精緻。

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兩人互動親密，多米尼克菲克從背後環住Jennie，手中拿著墨鏡，兩人共同用墨鏡遮住部分臉龐，但仍能感受到他們放鬆自然的表情。粉絲紛紛討論「靠太近了吧」、「兩人是什麼關係」、「俊男美女組合，期待新歌」，而這其實是他們為了宣傳合作的新歌〈Love Hangover〉所拍的照片。

值得一提的是，多米尼克菲克出道前曾因襲警被判居家監禁，卻在此期間創作多首音樂，最終被業界發掘，成功踏入音樂圈。他曾與小賈斯汀（Justin Bieber）合作專輯《Justice》，其中歌曲〈Die For You〉更助該專輯入圍第 64 屆葛萊美獎「年度專輯」，深受前美國總統歐巴馬及歌手怪奇比莉（Billie Eilish）等名人喜愛。

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BLACKPINK, Jennie, 多米尼克菲克, Dominic Fike

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