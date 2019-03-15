《復仇者聯盟：終局之戰》海報被Goose入侵！網：最棒的P圖

記者林映妤／綜合報導

《驚奇隊長》除了布麗拉森（Brie Larson）表現亮眼備受好評，最受歡迎的角色之一當屬「Goose」（呆頭鵝）啦！這隻外星怪物不只圈粉全球影迷，竟然還在《復仇者聯盟：終局之戰》取代了所有留下來的英雄？！

mew mew mew ⚡️ pic.twitter.com/FUg8n4gYWh — Amazon Crime❁ (@blogboyzHQ) 2019年3月14日

《復仇者聯盟：終局之戰》日前釋出終極版海報，海報上全都是薩諾斯彈指後剩下的一半英雄，其中鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾三大巨頭各佔據一方，顯見3人在漫威宇宙即將結束的第三階段重要性；其他地方也可見會在第四階段大顯身手的驚奇隊長、黑寡婦等人。

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▲《復仇者聯盟：終局之戰》原版海報被Goose入侵。（圖／MARVEL）

不過影迷們在看完《驚奇隊長》之後，目光似乎都被Goose吸引，海報上這些英雄（除了左後方的薩諾斯）竟然被網友Amazon Crime全部P掉換上貓頭，掀起熱議，而這張Goose海報的起源就來自某些粉絲抱怨，為何《復仇者聯盟：終局之戰》海報上沒有這隻全球新萌寵，因此「Goose版海報」就因運而生，「這是最棒的P圖」、「我好像更愛這張海報了」受到喜愛的程度似乎更勝原版！

《復仇者聯盟：終局之戰》4月24日上映。