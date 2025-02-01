謝母親包容！兒棄醫改行拍電影「啃老3年」票房破300億創歷史紀錄

記者陳芊秀／綜合報導

大陸春節檔票房火力全開，截至目前為止，3D動畫片《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）自大年初一（29）上映，至2月1日官方微博宣布票房突破20億人民幣（約台幣91億元），業界預估總票房將上看67.4億人民幣（約台幣308億元）。而該片導演餃子出身四川，近日受訪透露為了製作電影，在家啃老3年，為此感謝母親的包容。

▲大陸賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海》，自大年初一上映至今票房突破20億人民幣（約台幣91億元）。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

導演餃子原名楊宇，出身四川瀘州，畢業於四川大學華西藥學院，原本是學醫，卻自學開始製作3D動畫。他接受央視《魯健訪談》的專訪時，透露自己轉行要自學時，母親對自己很包容，「站在我的角度，我成了父母，我覺得我都很難接受這一點」。而他的動畫故事也描述的父母的包容與愛，「所有的作品都有作者本身人生的映射，而且我能走上這條道路，也是多虧父母的支持和包容，希望把我的感受感觸融入到作品當中」。

▲導演餃子畢業於四川大學西藥學院，畢業後卻投入3D動畫市場，啃老3年感謝母親包容。（圖／翻攝自微博）

餃子從學醫變成3D動畫導演，畢業後執導動畫短片起家，縮然曾獲得海內外獎項，但遲遲未能成名，直到2019年推出長篇動畫《哪吒之魔童降世》，創下大陸電影史上最賣座動畫片票房紀錄（50億人民幣，約台幣229億元）。他相隔6年再度推出續集《哪吒之魔童鬧海》，劇情再度大獲好評，上映短短4天就破20億大關，數據網站「貓眼電影」樂觀預估，《哪吒2》將超越真人電影《長津湖》57.75億人民幣的票房紀錄，成為大陸影史首部破60億人民幣票房的電影。