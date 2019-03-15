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「海格」白髮憔悴近況曝光！輪椅代步：膝蓋已完全沒有軟骨

▲▼《哈利波特》「海格」羅比寇蘭特。（圖／翻攝自臉書／Unofficial: Robbie Coltrane）

▲羅比寇蘭特飾演《哈利波特》海格一角，形象深植人心。（圖／翻攝自臉書／Unofficial: Robbie Coltrane）

記者林映妤／綜合報導

《哈利波特》系列電影中的溫柔巨人「海格」廣受全球影迷喜愛，但飾演海格的69歲英國演員羅比寇蘭特（Robbie Coltrane）近日卻被外媒直擊他滿頭白髮、倚靠輪椅代步的憔悴模樣，畫面一出令粉絲擔心又心疼！

根據《太陽報》報導，羅比寇蘭特多年來飽受骨關節炎的煎熬，膝蓋損傷不斷惡化，目前他只能靠輪椅行動，並在美國等待進行修復關節的手術。在美國等待就醫的時間他出席了奧蘭多環球影城的Hagrid’s Magical Creatures Motorbike ride開幕儀式，有媒體拍到他坐輪椅的模樣，雖然氣色不錯，但消息人士透露：「其實他十分沮喪，而且非常希望術後可以重新站起來。」

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▲▼《哈利波特》「海格」羅比寇蘭特。（圖／翻攝自臉書／Unofficial: Robbie Coltrane）

▲羅比寇蘭特坐輪椅模樣曝光。（圖／翻攝自臉書／Unofficial: Robbie Coltrane）

羅比寇蘭特出席哈利波特樂園時就曾承認自己需要一個新的膝蓋，因為該部位每天都非常疼痛，甚至「其中一個膝蓋已經完全沒有軟骨」情況令人堪憂，他也表示，「進行外科手術後，它完全瓦解，這就是骨關節炎。所以大家之前看到我蹣跚而行就是這個原因。」

儘管還在等待手術，但羅比寇蘭特也樂觀透露：「接受手術之後我就能像精靈般跳躍了！」不少影迷也希望溫柔善良的「海格」能趕快再站起來。

▲▼《哈利波特》「海格」羅比寇蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅比寇蘭特早前就已行走困難。（圖／達志影像／美聯社）

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