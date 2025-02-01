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王力宏合作世界天王！　「錄音室裡一拍即合」雙全球巡演

記者張筱涵／綜合報導

龍年來臨之際，王力宏與「傳奇哥」John Legend在洛杉磯的私家錄音室內合影，並在各自的Instagram帳號上互相祝賀新年。這張照片瞬間點燃了全球粉絲的期待，而王力宏更在社交媒體上感慨道：「超開心能與這位『傳奇哥』一起創作音樂並成為好朋友。迫不及待讓你聽到我們不可思議的新歌！」

▲▼王力宏與“傳奇哥”John Legend音樂合作曝光。（圖／西東音樂提供）

▲▼王力宏和John Legend開心合照。（圖／西東音樂提供）

▲▼王力宏與“傳奇哥”John Legend音樂合作曝光。（圖／西東音樂提供）

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王力宏與John Legend，一個是橫跨中西樂壇的全才音樂人，一個是葛萊美獲獎無數的靈魂歌王，兩位音樂界的巨擘在去年開始合作，並已多次共同創作、錄製新歌。據知情人士透露，兩人對彼此的音樂理念和創作方式產生了極大的共鳴，在錄音室裡一拍即合，不僅交流了音樂，還探討了東西方文化的融合。

兩位音樂大才子都擁有令人驚歎的職業履歷。王力宏作為華語流行音樂的代表人物，集詞曲創作、製作、導演、演員於一身，曾多次登上國際舞臺，與多位世界級音樂人合作。而John Legend不僅是獲得過奧斯卡、葛萊美、艾美獎的大滿貫得主（EGOT），也是全球最具影響力的靈魂樂和R&B藝術家之一。

▲▼王力宏與“傳奇哥”John Legend音樂合作曝光。（圖／西東音樂提供）

▲▼王力宏和John Legend交流音樂。（圖／西東音樂提供）

▲▼王力宏與“傳奇哥”John Legend音樂合作曝光。（圖／西東音樂提供）

2025年將是音樂愛好者的狂歡年。王力宏的全新巡演即將啟動，John Legend也將在全球展開巡演，而兩人的合作無疑讓粉絲充滿期待。業內人士猜測，二人不僅可能在錄音室中擦出新的音樂火花，更有望在舞臺上聯手獻上震撼表演。

最近，一則關於John Legend可能加盟湖南衛視《歌手2025》的傳聞在網絡上瘋傳。如果傳言屬實，這將是又一位國際巨星參加該節目，不僅意味著《歌手》的國際影響力進一步擴大，也象徵著中美音樂交流的新篇章。

近年來，Ed Sheeran、Mariah Carey、Charlie Puth等歐美音樂人紛紛登陸中國大陸，展開音樂交流和商業合作。王力宏與John Legend的合作，無疑為這股回暖潮流再添一把火，也讓人們更加期待未來中美音樂市場的深入互動。

未來，我們是否能在John Legend的音樂中聽到更多東方元素？王力宏是否會在巡演中帶來與John Legend的驚喜合作？讓我們拭目以待！

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王力宏, John Legend, 約翰傳奇

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