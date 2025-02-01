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韓28歲吳瑤安娜「離世前輕生2次」　遺屬見遺書怒揭4霸凌仔前身分

記者張筱涵／綜合報導

MBC氣象主播吳瑤安娜（오요안나）於去年12月才傳出在當年9月離世的消息，得年28歲。家屬1月曝光吳瑤安娜的手機內有長達2750字的遺書，且詳細記錄自己遭霸凌的事情，家屬氣憤指名爆料外，更指控MBC說謊。

外送稿用 ▲吳瑤安娜去年9月離世，得年28歲。（圖／翻攝自Instagram／ohyoanna）

▲吳瑤安娜2024年9月離世，得年28歲。（圖／翻攝自Instagram／ohyoanna）

吳瑤安娜的家屬哀痛表示，吳瑤安娜在去年9月15日離世前，就曾試圖輕生過2次，他們進而指控：「真正的施害者是李賢承（音譯）和金佳瑩（音譯），朴夏明（音譯）和崔雅利（音譯）雖然表面上有明顯霸凌行為，但李賢承和金佳瑩在背後暗中施壓。」並補充說：「朴夏明和崔雅利至少還出席了吳瑤安娜的葬禮，但李賢承和金佳瑩卻未現身。」

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▲▼朴夏明（音譯）和崔雅利。（圖／翻攝自Instagram／happyhm3）▲▼崔雅利。（圖／翻攝自Instagram／soul.ri）

▲朴夏明和崔雅利是公開欺凌吳瑤安娜。（圖／翻攝自Instagram／happyhm3、soul.ri）

▲▼李賢承。（圖／翻攝自Instagram／sweeths_）▲▼金佳瑩（音譯）。（圖／翻攝自Instagram／_thegayoung）

▲李賢承和金佳瑩則是背地裡捅刀吳瑤安娜。（圖／翻攝自Instagram／sweeths_、_thegayoung）

不只如此，家屬進一步指責MBC說謊：「MBC在吳瑤安娜去世後，謊稱家屬希望隱瞞消息，這完全不符合事實，我們從未表達過不希望公開的意願。」他們直言：「MBC用謊言試圖掩蓋吳瑤安娜的死亡真相。」

事實上，吳瑤安娜於2024年9月以28歲之齡離世，該消息直到同年12月才被披露。儘管當時未明確公布死因，但根據1月27日《每日新聞》報導，吳瑤安娜留下了一份約17頁、總字數2750字的遺書，詳細記錄了她受到兩位特定氣象主播的職場霸凌，並因此選擇結束生命。

針對此事，MBC曾表示：「吳瑤安娜在工作期間，從未向相關部門或管理者反映過任何職場困擾。」但同時表態，如果家屬提出要求，MBC將啟動調查。與此同時，吳瑤安娜的家屬已根據其手機中的遺書、通話紀錄和訊息，在去年12月23日對相關涉事人提起民事訴訟。

目前，MBC已宣布將成立真相調查委員會，針對吳瑤安娜的死亡原因展開全面調查，以釐清事件真相。

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