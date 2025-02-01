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張大大暴言錄音又+1！　囂張飆罵素人「不道歉，就別活著離開」

記者張筱涵／綜合報導

大陸主持人張大大近日捲入職場霸凌與施暴爭議，日前遭幕後工作人員指控辱罵、動手打人，事態尚未平息，1月31日又有微博百萬粉絲博主「劉大鎖」公開另一段錄音，雖未點名，但聲音被網友普遍認為與張大大相似。錄音內容中，該男子不僅多次辱罵，還揚言封殺他人，再度掀起討論。

▲張大大被指控侮辱、毆打工作人員。（圖／翻攝自微博）

▲張大大被指控侮辱、毆打工作人員。（圖／翻攝自微博）

▲▼張大大。（圖／翻攝自微博）

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▲張大大再被爆出飆罵素人演員的錄音檔。（圖／翻攝自微博）

微博博主「劉大鎖」1月31日分享一段長達3分鐘的錄音檔，並寫道：「麻煩大家幫我聽聽，音頻裡的人，是哪位職場霸凌慣犯？」雖未明確指名，但網友紛紛留言點名張大大。錄音中，該男子因不滿工作人員找來的素人演員「沒禮貌」，狂飆髒話，怒吼「X你媽的」、「這種態度的人找他幹嘛」、「不打招呼，一直玩手機」，甚至怒斥「他不道歉，今天別讓他活著離開這」、「直接封殺這個人」。

根據劉大鎖曝光的對話截圖，事發當時，該名演員其實已按時間到場，但因張大大遲到將近2小時，演員在長時間等待後玩手機，卻因此被罵「態度不好」。當張大大準備開始拍攝時，該演員回應「等你很久了」，便被張大大飆罵辱罵。

對此，劉大鎖更質問：「為什麼，自己遲到近兩小時，卻因為素人沒跟他打招呼囂張地頻繁口出髒話？為什麼，他能恐嚇他人『別活著離開這裡』、『找到他家』、『給他封殺』？為什麼，這種劣跡斑斑的人，可以一次又一次洗白？」

而張大大1月31日傍晚現身機場，並沒有特別說明什麼，而且他是獨自現身，身邊完全沒有工作人員。

▲▼張大大。（圖／翻攝自微博）

▲張大大獨自現身機場。（圖／翻攝自微博）

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