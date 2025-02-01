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《甄嬛傳》滴血驗親最高7.8萬觀看！馬拉松第4輪「甄嬛落淚」破4萬

記者陳芊秀／綜合報導

台灣觀眾看不膩的宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，至1日邁入第4輪馬拉松直播，劇中重頭戲「滴血驗親」再現看不膩奇蹟，出現了超過4萬線上觀看。而根據網友聊天室透露，2025蛇年馬拉松直播，「滴血驗親」最高紀錄創下7.8萬觀看紀錄。

▲▼宮鬥劇《後宮甄嬛傳》馬拉松來到第4輪。（圖／翻攝自YouTube）

▲宮鬥劇《後宮甄嬛傳》馬拉松來到第4輪，又播至「滴血認親」橋段。（圖／翻攝自YouTube）

八大電視在YouTube開啟《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，成為全台觀眾最愛的春節追劇選擇，2024年創下最高6.1萬人在線觀看，而第一輪在26日凌晨播至皇上駕崩，創下6.4萬人線上觀看，刷新去年紀錄。而「滴血驗親」橋段更是觀看數暴衝，創下7.8萬線上觀看人數的高峰。

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▲▼宮鬥劇《後宮甄嬛傳》馬拉松來到第4輪。（圖／翻攝自YouTube）

▲網友聊天室透露，滴血驗親最高破7.8萬線上觀看紀錄。（圖／翻攝自YouTube）

根據網友貼心紀錄，至1日馬拉松直播已經來到第4輪，但依舊澆不熄觀眾反覆觀看，下午1點多開始播至「滴血驗親」集數，觀眾紛紛回歸，觀看人數開始從2萬到3萬，當孫儷飾演的「甄嬛」下跪落淚瞬間，線上人數剛破4萬，網友相繼留言「甄會演」、「貴宮真亂」、「真的超會哭」。

▲▼宮鬥劇《後宮甄嬛傳》馬拉松來到第4輪。（圖／翻攝自YouTube）

▲馬拉松第4輪滴血驗親開始播出，數字不斷刷新。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼宮鬥劇《後宮甄嬛傳》馬拉松來到第4輪。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼宮鬥劇《後宮甄嬛傳》馬拉松來到第4輪。（圖／翻攝自YouTube）

▲滴血驗親危機解除，甄嬛落淚，線上觀看數字秒破4萬大關。（圖／翻攝自YouTube）

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甄嬛傳, 馬拉松

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