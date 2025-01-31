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連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

記者張筱涵／綜合報導

韓國知名媒體《Dispatch》以捕捉K-POP明星緋聞聞名，特別是在每年元旦爆出明星情侶，更成為全球粉絲的關注焦點。然而，《Dispatch》多年來也曾遇到「無料可拍」的藝人，這些故事反而成為話題。

李準：第一位被《Dispatch》「放棄」的藝人

▲▼李準。（圖／翻攝自Instagram／2d1n_official）

▲李準2009年以偶像團體MBLAQ出道，目前是演員。（圖／翻攝自Instagram／2d1n_official）

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《Dispatch》從2013年開始曝光元旦情侶或其他藝人的緋聞，由於他們每次都會拍到「鐵證」，以及其他部門的新聞累積，讓《Dispatch》的名聲也越來越廣。有趣的是，他們即使沒拍到什麼，也會發佈跟拍的新聞，最初被列「《Dispatch》宣布放棄的藝人」就是李準。

根據報導內容，李準被跟拍時，只是穿著MBLAQ的T-Shirt，和經紀人在飯卷天國吃完泡菜炒飯後，些微呆滯地站在店外喝著草莓牛奶。《Dispatch》沒有放棄，繼續跟拍幾次後，還是只拍到李準去飯卷天國吃泡菜炒飯，以及和電影工作人員開心聊天在路上轉圈的模樣。

不過這樣的李準在2018年時，被《Dispatch》報導於2017年和庭沼玟熱戀中的消息，當時他還怕對方去工作時會冷，親自幫忙圍圍巾，公開戀愛3年後，於2020年宣布分手。

徐玄：以為要在咖啡廳約會，結果只是看了整天的書

▲▼徐玄。（圖／翻攝自Instagram／seojuhyun_s）

▲徐玄出了名的愛看書。（圖／翻攝自Instagram／seojuhyun_s）

徐玄以少女時代一員出道後，一舉一動都廣受關注，尤其《Dispatch》更是希望能拍到少女時代的緋聞。然而，當他們有一天發現徐玄現身在咖啡廳，原本以為是要約會便持續跟拍，結果發現徐玄只是看了一整天書，沒有特別做什麼。

徐玄2019年被問到從沒傳過緋聞時，笑說自己其實有談過戀愛，但次數真的不多：「因為是把工作放在第一順位的個性。」而她在2023年也被問到自己被說是被《Dispatch》放棄的藝人時，笑說「都多久以前的事情了，我看這裡有寫說『還看了書』，應該就是讀書，好像是跟經紀人一起去的，所以就聊聊天這樣而已」。

金鐘國：眾所皆知的健身lover

▲▼金鐘國 金鍾國。（圖／翻攝自Instagram／kjk76）

▲金鐘國常被說生活只有家和健身房。（圖／翻攝自Instagram／kjk76）

《Running Man》於2014年9月18日播出的節目中，金鐘國（金鍾國）被成員們虧是「連《Dispatch》都放棄的男子漢，因為太無聊了」，更被哈哈爆料「他每天行程就是家、健身房、家、健身房」而已。《Dispatch》當天特別報導了這段，並在新聞最後幽默表示「那麼《Dispatch》怎麼說？你問我真的放棄了嗎？是的⋯⋯幾乎（是放棄了）⋯⋯」

泰民：8年的友誼就是美好

▲▼泰民 KAI。（圖／翻攝自YouTube／SBS）

▲泰民和Kai從練習生時期就是朋友。（圖／翻攝自YouTube／SBS）

《Dispatch》2014年曾為了拍到SHINee的緋聞，特別跟拍了泰民好幾天，不過最後成果在2014年8月11日曝光，他們只拍到泰民和Kai在漢江散步，當時新聞內容還寫：「8年的友誼，就是只要在一起就覺得美好的關係，泰民和Kai從練習生時期就一起同甘共苦，在各自忙碌的行程中見面時，他們總是聊得忘記時間的流逝。」

金秀賢：享受興趣的男人

▲▼金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／올끌 (All of MBClassic)）

▲金秀賢很喜歡打保齡球，還曾去比賽。（圖／翻攝自YouTube／올끌 (All of MBClassic)）

金秀賢以《來自星星的你》爆紅後，不只《Dispatch》搶著跟拍，大陸狗仔也是十分努力。不過他們所拍到的結果只有金秀賢抽菸、在路邊被認出後開啟街頭簽名會以及無止盡的打保齡球行程。

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李準, D社, 徐玄, 金鐘國, 金秀賢, 泰民

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