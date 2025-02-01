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朴信惠產後演學生…曾之喬「莊敬高職」制服0違和　5凍齡女星超不科學

記者劉宜庭／綜合報導

演員經常因劇情需求而轉換造型，相較於對年齡限制較小的古裝劇，女明星在穿上制服時，若不夠凍齡，可能難以說服觀眾。以下《ETtoday星光雲》特別挑選出5位穿制服毫無違和感的女星，她們不僅成功詮釋高中生角色，更展現出令人驚豔的青春氣息與活力。

1.曾之喬

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

▲曾之喬。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

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曾之喬36歲、出道至今已超過22年，但歲月並未在她臉上留下任何痕跡。在與王子（邱勝翊）合作的戲劇《稍息立正我愛你》中，她挑戰從高中生演到大學生的角色。

從當時的劇照中可以看出，曾之喬為了展現高中生的純真氣質，她的妝容幾乎完全素雅，臉上幾乎看不到有色化妝品，夾起的瀏海更添俏麗感。身穿「莊敬高職」的白色制服上衣，一邊嘟嘴、一邊大口吃便當的模樣，營造出親切自然的氛圍，宛如隔壁班的鄰家女孩。

2.朴敏英

▲▼朴敏英。（圖／翻攝自Instagram／rachel_mypark）

▲朴敏英。（圖／翻攝自Instagram／rachel_mypark）

38歲南韓女星朴敏英曾大方承認整容，國中時在母親建議之下進行雙眼皮手術，之後也因為鼻骨歪曲動刀過，坦率態度獲得粉絲好評。戲約不斷的她駕馭過多種角色，女學生當然也難不倒她，2024年播出《和我老公結婚吧》中穿上學生服，同樣被讚完全沒有違和感。

3.柯佳嬿

▲陸綜改編《想見你》導演是金馬影帝吳鎮宇！　「濃縮成20分」網看完傻了。（圖／翻攝自Facebook／想見你）

▲柯佳嬿。（圖／翻攝自Facebook／想見你）

40歲的柯佳嬿在人氣台劇《想見你》中一人分飾兩角，其中17歲高中生陳韻如的角色令人印象深刻。劇中的她頂著齊耳學生頭、全素顏加上隨性的小馬尾，完美詮釋了青春少女的形象。

4.朴信惠

▲▼朴信惠。（圖／翻攝自Instagram／jtbcdrama）

▲朴信惠。（圖／翻攝自Instagram／jtbcdrama）

朴信惠於2022年結婚生子，復出後拍攝的第一檔戲就是《低谷醫生》，34歲卻有著凍齡顏值的她，即便飾演高中生也無違和，完全看不出來是一個孩子的媽。

5.譚松韻

▲譚松韵。（圖／資料照／中天娛樂台提供）

大陸女星譚松韻凍齡功力同樣驚人，視覺年齡堪比中學生，過去在《歸路》、《以家人之名》都曾穿起制服，更是被讚完全零違和。

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曾之喬, 朴敏英, 柯佳嬿, 朴信惠, 譚松韻

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