蕭煌奇豪撒紅包破50萬！尾牙、春酒接破20場大豐收…開趴同台媽媽

記者陳芊秀／台北報導

金曲歌王蕭煌奇近來運勢超旺，從跨年起不斷接活動、尾牙、春酒演出邀約突破20場，1日起連續3天在新加坡金沙酒店開唱。他為了感謝歌迷支持，與蕭媽媽一起拍搞笑短片，改編自己12年前的夯曲〈好好先生〉，變成〈好好先蛇〉！

▲蕭煌奇拍「好好先蛇」新年短片送祝福，蕭媽媽特別客串。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇拍搞笑短片，改編12年前的夯曲〈好好先生〉變成〈好好先蛇〉，歌詞更逗趣改編「有紅包就全掏空」、「錢交到你的手」，而蕭媽媽則一邊拿紅包一邊搞笑喊「系妹提來母(是要不要拿來)」，可愛舉動超萌，蕭煌奇也感性向所有網友拜年「祝福大家蛇年大吉，事事如意！記得《好好先生》會永遠在你們身邊，迎接每一個精彩的明天！」

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開春大豐收的蕭煌奇，日前也自掏腰包辦尾牙犒賞員工、合作夥伴，甚至還有邀請長期支持自己，跟家人一樣的的視障協會朋友們來參與，準備不少遊戲，包括刮刮樂、賓果遊戲、擲骰子比大小、喝啤酒大賽、獎金摸彩，還加碼發紅包，總共發出6位數字大紅包，總獎金超過50萬大關。儘管面對荷包失血，他一點也不心疼，更大方表示感謝同仁、夥伴們一整年的照顧，「一定要好好請大家吃飯，祝福新年快樂，大家都是〔好好先蛇〕」。

▲蕭煌奇犒賞員工，紅包豪撒50萬。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇辦尾牙趴，主題為「宮廷風」，剛好搭上最近再度重播的《後宮甄嬛傳》熱潮，變裝成為大方撒紅包的宰相，氣場十足！愛徒李吳兄弟則化身帥氣的錦衣衛，每一個人都認真裝扮，蕭煌奇在現場變成了人形立牌，讓每個參與尾牙的夥伴們都搶著拍照，氣氛特別熱鬧。他與李吳兄弟去年合作歌曲〈縫補傷的人〉迴響熱烈，發行專輯《沒事的》同樣也大獲好評，他表示接下來不排除任何新的合作跟嘗試2025年正在籌備新專輯，也希望能到更多全世界有華人的地方演出。

▲合作李吳兄弟〈縫補傷的人〉成績好。（圖／華納音樂提供）