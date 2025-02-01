王祖賢58歲了！　大年初三曬自拍照「真實膚況」女神不藏啦

記者陳芊秀／綜合報導

影壇女神王祖賢在電影《倩女幽魂》中飾演「聶小倩」一角爆紅兩岸三地，息影移居加拿大修習佛法，一舉一動仍受到粉絲關注。她昨日（31）迎接58歲生日，透過社群網站曬出最新自拍照，隨即引發熱烈迴響。

▲王祖賢迎接58歲生日，社群網站曬自拍照。（圖／翻攝自王祖賢吧）

王祖賢罕在大陸論壇「百度貼吧」上傳了與馬爾濟斯愛犬的合照及一張近距自拍，並寫道：「新年快樂，生日祝福送到，蛇年大吉，阿彌陀佛！」照片中，她戴著黑色編織遮陽帽，烏黑濃密的長直髮自然垂落，髮量讓人稱羨。她身穿粗條紋上衣，摘下墨鏡露出迷人的丹鳳眼，而她疑似素顏的肌膚幾乎無瑕疵，展現出卓越的保養功力。

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▲王祖賢有愛犬相伴。（圖／翻攝自王祖賢吧）

定居加拿大的王祖賢潛心修佛，以法名「行覺居士」皈依佛門，遠離演藝圈的繁華與喧囂。儘管如此，外界仍時有傳聞，指她在當地交往年輕男友甚至未婚生女等，但有網友表示，每次偶遇王祖賢，她不是獨自現身，就是陪伴愛犬，並未見有伴侶同行。回顧她的情感經歷，最為人熟知的是與齊秦長達17年的戀情，兩人曾一度論及婚嫁，但因齊秦被舊情人爆料有私生子，最終使王祖賢選擇放手。她曾在香港節目受訪時說道：「在我的字典裡，沒有結婚這二個字。」