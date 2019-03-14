目睹閨蜜「胸部狂蹭男友」！　她被當空氣…男友開戰「狂飆7個字」超療癒

記者田暐瑋／綜合報導

每段戀愛中難免會遇到幾個綠茶婊！模特兒若綺透露曾和大學閨蜜同時喜歡上校草男同學，最後男方選擇和她交往，但從這時候開始，閨蜜就出現怪異舉動，甚至還會當著她的面用胸部「狂蹭」男方，氣得她教戰男友一句話當場電爆閨蜜，讓心機女顏面盡失。

若綺在《上班這黨事》透露，大學時期因為上通識課，認識了學校的校草，和閨蜜同時都對對方有好感，但兩人事先約定好，不管最後誰和校草交往，都不可以破壞姐妹情，而最後校草選擇了她，閨蜜卻背叛承諾，刻意在男方面前耍ㄋㄞ，不只變成小女人，聲音也會高八度狂撒嬌。

▲若綺教訓心機女。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



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更過分的是，閨蜜還會動手動腳，除了會抓著男友衣角不放，甚至有一次下課時，閨蜜竟然從遠處飛奔而來，一邊抓著男方衣角、一邊用胸部「狂蹭」男方胸膛，嬌嗔問：「中午要吃什麼～？」完全不管若綺就在現場，氣得若綺當場爆發。

因為類似的狀況層出不窮，若綺索性警告男友要避嫌，她告訴男友下次閨蜜如果再有同樣行為，就要回罵：「蹭蹭蹭，蹭你XX！」否則就要分手，男友果真也照她所說，隔天在閨蜜故技重施時，當著其他同學的面反擊大罵，當場讓閨蜜顏面無光，隨即羞愧逃走，雖然最後閨蜜情破裂，但她這招卻是大快人心，被不少人大讚：「綠茶婊就是欠教訓！」