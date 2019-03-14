ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

目睹閨蜜「胸部狂蹭男友」！　她被當空氣…男友開戰「狂飆7個字」超療癒

記者田暐瑋／綜合報導

每段戀愛中難免會遇到幾個綠茶婊！模特兒若綺透露曾和大學閨蜜同時喜歡上校草男同學，最後男方選擇和她交往，但從這時候開始，閨蜜就出現怪異舉動，甚至還會當著她的面用胸部「狂蹭」男方，氣得她教戰男友一句話當場電爆閨蜜，讓心機女顏面盡失。

若綺在《上班這黨事》透露，大學時期因為上通識課，認識了學校的校草，和閨蜜同時都對對方有好感，但兩人事先約定好，不管最後誰和校草交往，都不可以破壞姐妹情，而最後校草選擇了她，閨蜜卻背叛承諾，刻意在男方面前耍ㄋㄞ，不只變成小女人，聲音也會高八度狂撒嬌。

▲若綺教訓心機女。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲若綺教訓心機女。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

請繼續往下閱讀...

更過分的是，閨蜜還會動手動腳，除了會抓著男友衣角不放，甚至有一次下課時，閨蜜竟然從遠處飛奔而來，一邊抓著男方衣角、一邊用胸部「狂蹭」男方胸膛，嬌嗔問：「中午要吃什麼～？」完全不管若綺就在現場，氣得若綺當場爆發。

因為類似的狀況層出不窮，若綺索性警告男友要避嫌，她告訴男友下次閨蜜如果再有同樣行為，就要回罵：「蹭蹭蹭，蹭你XX！」否則就要分手，男友果真也照她所說，隔天在閨蜜故技重施時，當著其他同學的面反擊大罵，當場讓閨蜜顏面無光，隨即羞愧逃走，雖然最後閨蜜情破裂，但她這招卻是大快人心，被不少人大讚：「綠茶婊就是欠教訓！」

推薦閱讀

老公被爆「瞞著她偷看女人XX」　利菁錄影崩潰大哭！

老公被爆「瞞著她偷看女人XX」　利菁錄影崩潰大哭！

產後跟隋棠一樣辣！林明禎女神親姊驚爆早當媽　身材0變化「有生就像沒生」

產後跟隋棠一樣辣！林明禎女神親姊驚爆早當媽　身材0變化「有生就像沒生」

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

台體操精靈比賽沒衣服穿！「大陸快遞出包」　瑞莎急哭求體育署：她們全自費

台體操精靈比賽沒衣服穿！「大陸快遞出包」　瑞莎急哭求體育署：她們全自費

李洪基痛心首發聲！　眼看崔鍾訓毀了11年心血…悲回「放棄了」

李洪基痛心首發聲！　眼看崔鍾訓毀了11年心血…悲回「放棄了」

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

郭宗坤被勾「病危」患3奪命病症！　家屬簽名欄還是不見柯以柔

郭宗坤被勾「病危」患3奪命病症！　家屬簽名欄還是不見柯以柔

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

癡情小開月給5萬被嫌少！正妹女友「復出」月賺百萬　他苦守2年下場綠爆

癡情小開月給5萬被嫌少！正妹女友「復出」月賺百萬　他苦守2年下場綠爆

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

鄭俊英滿臉鬍渣現身警廳！　「道歉音量超小」恐坐牢7年以上

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼撇嘴「一掌拍碎花生」Man爆

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

若綺

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場
  2. 曾莞婷躺床照「釦子沒扣」半球走光！　網暴動：衣服穿好…她道歉了
  3. 「聲林」李友廷電動也強！特訓《英雄聯盟》爬上鑽石
  4. 跌落小巨蛋舞台還是繼續唱！　丁噹「堅持不要命」努力
  5. 《魂囚西門》本週收官　鏡中「瑪麗」是她搞出來的鬼！
  6. 謝佳見長髮LOOK登場《我是顧家男》　工作人員說神韻像費翔
  7. 贈票／王力宏專屬情人節禮物　送你看巡迴演唱會！
  8. 李友廷打個噴嚏「手臂慘脫臼」　送急診20分鐘直接手術！
  9. JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」
  10. 肉貼男人回豪宅！　最美魚販阿澎「不認交往」委屈嘆：我大剌剌不懂分寸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366