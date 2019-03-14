產後跟隋棠一樣辣！林明禎女神親姊驚爆早當媽　身材0變化「有生就像沒生」

娛樂中心／綜合報導

藝人林明禎擁有天使臉蛋，及32E、22吋腰的魔鬼身材，親姊林詩枝則是模特兒出身，同樣都有火辣苗條身材，也吸引不少粉絲追捧，視為心中女神。不過林詩枝其實已經嫁為人妻，且還已經生了女兒，因為產後身材回復超快，才沒有人發覺她早就當媽媽。

▲林詩枝和林明禎。（圖／翻攝自林詩枝IG）



林詩枝身材高挑曼妙，常在IG分享自拍美照和粉絲互動，追蹤人數高達15萬人，但其實她已經是人妻人母身份，IG中經常出現的小女孩就是她的寶貝女兒，據《中國時報》報導，她被爆出是2017年當媽，老公身份卻是相當保密，林明禎也對外甥女疼愛有加。

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▲林詩枝已經當媽。（圖／翻攝自林詩枝IG）



產後迅速恢復身材的林詩枝，速度快到讓人沒有察覺她已經生產，寶貝女兒似乎也遺傳到林家的美女基因，不只有著一雙靈性大眼，臉蛋也是完美鵝蛋臉，挺鼻小口更顯精緻，讓不少人大讚：「以後長大一定也是美人胚子～」

前陣子在過年期間，林明禎飛回馬來西亞，和家人一起享受難得假期，當時就曾曬出一系列美照，隔空和粉絲拜年。照片中，她穿著藍紫色削肩旗袍，展現S型纖瘦好身材，超豐滿胸型也瞬間現形，甜美笑容更是瞬間迷倒大票粉絲。

▲林詩枝是模特兒出身。（圖／翻攝自林詩枝IG）



然而，更引人注意的是，一旁的模特兒姊姊林詩枝，也穿著亮紫色花紋旗袍亮相，同樣擁有魔鬼身材、甜美外表，被讚一點都不輸妹妹林明禎。此外，媽媽當時同樣穿著旗袍，捧著橘子入鏡，母女3人同時露出燦爛笑容，且歲月幾乎沒在媽媽臉上留下痕跡，一點都看不出她今年滿53歲，凍齡功力相當驚人。

