台體操精靈比賽沒衣服穿！「大陸快遞出包」　瑞莎急哭求體育署：她們全自費

娛樂中心／綜合報導

瑞莎從2013年放棄烏克蘭國籍，日前終於領到台灣身分證，成為真正的台灣人。愛台灣的她無酬勞替台灣的韻律體操選手傳授指導經驗，沒想到就在選手準備出國比賽前夕，卻因為大陸的快遞公司出包，導致比賽服被寄到美國去，急哭2位年輕選手，她也難過在臉書求助，甚至打算自費到希臘去送比賽服。

瑞莎13日晚間在臉書發文求助，宋語涵、李慈紋2位韻律選手1月確定要代表台灣出國比賽，當下家長立刻自己出錢訂製比賽服，找了一間在廣州的工廠手工訂做，她直言因為台灣選手比賽都要自己出錢，這家廣州的廠商雖然比較便宜，但對家長們還是一筆不小的數目，一套都要好幾萬起跳。

請繼續往下閱讀...

▲瑞莎心疼體操選手。（圖／翻攝自瑞莎臉書）



因為時間緊迫，瑞莎不斷提醒廠商要趕快完成，廠商也的確在時間內做完寄出，原訂11日選手們會收到衣服，卻遲遲沒有收到，一問之下才得知衣服被寄到美國去，13日才正要從日本寄回台灣，但選手這一天就要飛希臘準備比賽，一行人超級傻眼，選手們更是急得哭了出來，讓她相當心疼。

「自己出錢買比賽服，還沒辦法在比賽上好好的穿來代表台灣。」瑞莎直言也想過如果在台灣收到比賽服後，就要自費飛希臘，親自把服裝送到選手們手上，「但重點不知道比賽服在哪裡，也不知道什麼時候回到台灣了！」讓她急得求助14日有要飛希臘的網友，希望有機會讓比賽服順利送到。

▲台灣體操選手。（圖／翻攝自瑞莎臉書）



據《三立新聞》報導，這次服裝是交由大陸的聯邦快遞公司寄送，卻因為人為上的疏失，導致服裝跑到美國去，選手沒有服裝穿，很有可能影響比賽成績，教練團氣罵：「一件比賽衣服全手工量身製作加上千萬顆水鑽燙工至少要做半個月，結果在最後時刻竟被聯邦快遞.....」目前就是先帶著備用服裝，希望新服裝能及時送到希臘。

瑞莎最後也語重心長表示，雖然知道台灣的體操韻律界有很多需要解決的問題，自費訂製服裝已經算是小事，「希望到時候台灣的體育署可以多多幫助我們台灣選手們。」引起許多網友附和，直言「台灣從來沒對體育競賽重視過，也不會積極大力的培養體育人才」、「真的不要指望體育署」、「要想見到官員只有得獎後的拍照時間」。

▲瑞莎發文。（圖／翻攝自瑞莎臉書）