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癡情小開月給5萬被嫌少！正妹女友「復出」月賺百萬　他苦守2年下場綠爆

記者田暐瑋／綜合報導

真的有人癡情到甘願女友被包養！一名富二代仗著家裡有錢，常會用「一個月5萬」來把妹，妹子幾乎是手到擒來，沒想到後來煞到外拍小模，果不其然愛到卡慘死，交往後為了幫女方實現夢想，竟幫著女友一起上網找乾爹來包養，用愛的包容來留住對方。

作家H在《新聞挖挖哇》透露一位富二代朋友，常靠著「一個月5萬塊零用錢」讓不少女生自動倒貼，看上的妹子幾乎都逃不過他的手掌心，沒想到老天愛捉弄人，有次他對一名小模動了真心，雖然同樣開出5萬塊零用錢的條件求交往，女生答應交往，但嫌棄零用錢不夠用，讓他相當驚訝。

▲小模被包養。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲小模被包養。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

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小模因為對富二代也頗有好感，誠實說出自己因為想要開一間民宿，必須賺很多錢，真正的職業其實是讓人包養，富二代愛到卡慘死，為了討好小模，甚至一起幫女友物色乾爹人選。不過因為交了男友，小模就沒辦法兼顧包養工作，常會減少和乾爹激情的次數，導致生意下滑，最後一個月50萬、甚至上百萬的收入就泡湯了。

小模後來猛然驚醒，發現沒接包養後，一個月只有男友給的5萬塊零用錢，距離自己開民宿的夢想越來越遠，最後決定再繼續找乾爹，但此時換成富二代無法接受，兩人多次發生爭執，就這樣拉拉扯扯了1、2年，經過多次分合，最後還是宣告分手。

▲小模被包養。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲小模被包養。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

H表示，這個小模16歲就開始被包養，一直做到30歲，通常一個月和乾爹的激情次數是4次，荷包自然賺滿滿，而富二代也因為這次戀愛經驗，明白錢不是萬能，也無法追到每個女生，後來便改掉用錢追妹的壞習慣，認清彼此喜歡才是最重要。

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