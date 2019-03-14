有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

記者田暐瑋／綜合報導

部落客「無敵小恩恩」蔡恩與老婆「有馬妹」Annie的愛情故事轟動一時，2月有馬妹坦承出軌愛上公司的墨西哥主廚，宣布離婚。不過有馬妹被踢爆在準備和主廚小王私奔時，對方卻臨陣退縮，才說出了自己其實有家庭的真相，讓她只好乖乖回到小恩恩身邊。

呂文婉在《新聞挖挖哇》上爆料有馬妹的出軌內幕，有馬妹在和小恩恩攤牌後，雙方談好先彼此分開冷靜一陣子，但這陣子有馬妹就投靠了主廚小王，兩人天天黏在一起，最後她還是決定離婚，不過就在她打算和主廚為愛私奔時，主廚卻說出了自己有家庭和妻小的殘忍真相。

▲ 無敵小恩恩當年因為分享老婆「有馬妹」泡湯照爆紅。（圖／本報資料照，授權已獲原作者同意）



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主廚小王坦承已有家庭，拒絕和有馬妹私奔，有馬妹進退兩難，加上身上又沒什麼錢，只好回到小恩恩身邊，小恩恩卻也大器接納出軌的前妻回來，並答應等到她有錢，真的要走再走，全因為小恩恩認為綁住一個無心的人沒有意義，完全接受她的行為，讓節目來賓直呼不可思議。

▲呂文婉爆料有馬妹。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



蔡恩坦言，這段期間他一直都很不好，因為前妻的事而陷入悲傷的漩渦，不斷反省自己，「我想我就是做的不好，我身邊的另一伴才會跑去和別人在一起，如果我真的做的好、值得被愛的話，就不會被用最傷人的方式被分手」。

▲ 無敵小恩和有馬妹離婚。（圖／翻攝小恩恩twitter）



好在他很快地走了出來，經過這件事後也變得對人生有著更為堅強的執行力；他說，「很快就會有新的故事等著我，當然不會是另一個婚姻，而是另一個冒險」，雖然最後為這段婚姻評分59分，但前段的精彩一定是如煙火般的120分。