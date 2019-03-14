ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

記者田暐瑋／綜合報導

部落客「無敵小恩恩」蔡恩與老婆「有馬妹」Annie的愛情故事轟動一時，2月有馬妹坦承出軌愛上公司的墨西哥主廚，宣布離婚。不過有馬妹被踢爆在準備和主廚小王私奔時，對方卻臨陣退縮，才說出了自己其實有家庭的真相，讓她只好乖乖回到小恩恩身邊。

呂文婉在《新聞挖挖哇》上爆料有馬妹的出軌內幕，有馬妹在和小恩恩攤牌後，雙方談好先彼此分開冷靜一陣子，但這陣子有馬妹就投靠了主廚小王，兩人天天黏在一起，最後她還是決定離婚，不過就在她打算和主廚為愛私奔時，主廚卻說出了自己有家庭和妻小的殘忍真相。

▲ 無敵小恩恩因為分享老婆「有馬妹」泡湯照爆紅。（圖／本報資料照，授權已獲原作者同意）

▲ 無敵小恩恩當年因為分享老婆「有馬妹」泡湯照爆紅。（圖／本報資料照，授權已獲原作者同意）

請繼續往下閱讀...

主廚小王坦承已有家庭，拒絕和有馬妹私奔，有馬妹進退兩難，加上身上又沒什麼錢，只好回到小恩恩身邊，小恩恩卻也大器接納出軌的前妻回來，並答應等到她有錢，真的要走再走，全因為小恩恩認為綁住一個無心的人沒有意義，完全接受她的行為，讓節目來賓直呼不可思議。

▲呂文婉爆料有馬妹。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲呂文婉爆料有馬妹。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

蔡恩坦言，這段期間他一直都很不好，因為前妻的事而陷入悲傷的漩渦，不斷反省自己，「我想我就是做的不好，我身邊的另一伴才會跑去和別人在一起，如果我真的做的好、值得被愛的話，就不會被用最傷人的方式被分手」。

▲▼有馬妹轉愛異國大廚！無敵小恩恩「移民到美國變單親」評7年婚:我給59分。（圖／翻攝小恩恩twitter）

▲ 無敵小恩和有馬妹離婚。（圖／翻攝小恩恩twitter）

好在他很快地走了出來，經過這件事後也變得對人生有著更為堅強的執行力；他說，「很快就會有新的故事等著我，當然不會是另一個婚姻，而是另一個冒險」，雖然最後為這段婚姻評分59分，但前段的精彩一定是如煙火般的120分。

推薦閱讀

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

曾和勝利上夜店！　Twinko徐凱希爆「嫩模包廂狂歡內幕」

曾和勝利上夜店！　Twinko徐凱希爆「嫩模包廂狂歡內幕」

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

老公被爆「瞞著她偷看女人XX」　利菁錄影崩潰大哭！

老公被爆「瞞著她偷看女人XX」　利菁錄影崩潰大哭！

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

產後跟隋棠一樣辣！林明禎女神親姊驚爆早當媽　身材0變化「有生就像沒生」

產後跟隋棠一樣辣！林明禎女神親姊驚爆早當媽　身材0變化「有生就像沒生」

郭宗坤被勾「病危」患3奪命病症！　家屬簽名欄還是不見柯以柔

郭宗坤被勾「病危」患3奪命病症！　家屬簽名欄還是不見柯以柔

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼撇嘴「一掌拍碎花生」Man爆

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到

有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

張軒睿「告白真心話」　Selina聽2字答案秒收笑臉..網嘆：心疼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

有馬妹

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. YG緊急賣了GD濟州咖啡廳？旗下藝人遲遲不發片有跡可循
  2. 鄭俊英滿臉鬍渣現身警廳！　「道歉音量超小」恐坐牢7年以上
  3. 台體操精靈比賽沒衣服穿！「大陸快遞出包」　瑞莎急哭求體育署：她們全自費
  4. FB收到陌生私訊…一看「是周杰倫打招呼」　真相曝光…網全崩潰
  5. 理科太太你還是專心「整老公」吧
  6. 快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」
  7. AKB48總選舉不辦了！　4屆冠軍吐內幕「有很多複雜的事」
  8. 郭宗坤「外遇鐵證」密友爆內幕！　還原出軌現場：不只2個人
  9. 「最萌選美主席」木熙衣發片　台語金曲歌王陳建瑋助陣
  10. 有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366