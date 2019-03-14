李洪基痛心首發聲！　眼看崔鍾訓毀了11年心血…悲回「放棄了」

記者田暐瑋／綜合報導

南韓樂團FTIsland崔鍾訓因為和勝利、鄭俊英是好友，也被捲入「老司機群組」疑雲，公司雖否認，但又被挖出他要求警察幫忙掩蓋酒駕罪行的醜聞。崔鍾訓對一切承認不諱，和他有11年兄弟情的李洪基14日也首度發聲，看得出語氣失望，坦言要「放棄他」。

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崔鍾訓認了3年前拜託警察掩蓋酒駕罪行，形象跌到谷底，連粉絲都氣急敗壞，要求他退出FTIsland以示負責，而和他組團11年的隊員兼摯友李洪基14日首度發聲，他PO出一張狗狗表情厭世、趴在地上的可愛照片，文中絲毫沒提到對於近日事件的看法。

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▲李洪基和崔鍾訓。（圖／翻攝自IG）



留言區的粉絲留言則是分為兩派，一派是責怪崔鍾訓，另一派則是替崔鍾訓說話，有一位日本粉絲留言求情：「拜託了，請不要放開鍾訓的手！」李洪基則回覆：「放棄了。」雖然只有短短3個字，卻看出他滿滿的失望和難過，讓許多粉絲相當錯愕，紛紛拜託李洪基救一救崔鍾訓。

▲李洪基首發聲。（圖／翻攝自IG）

崔鍾訓被爆出3年前酒駕卻受警方「關照」，沒被報導出來，經紀公司FNC娛樂發表聲明指出，「崔鍾訓是2016年2月在梨泰院被取締酒駕的警察抓到，當時處以250萬（韓幣）罰金，以及吊扣駕照100天。我們已經透過本人確認了遭受處分的事實。」

公司也澄清，當時崔鍾訓想說自己不算是有名的成員，想要安靜的度過，所以沒有告訴公司，「對於自己錯誤的判斷，現在感到十分後悔，並在反省當中。」也宣布在所有調查結束以前，「崔鍾訓預計的個人活動，還有作為FTISLAND成員的活動將全面中斷。」

