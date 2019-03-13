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萁媽前夫「假離婚詐財」　兒被騙借高利貸崩潰：我想死

記者許逸群／台北報導

黃鐙輝的岳母萁媽今（13日）上高點《震震有詞》分享「超扯離婚理由」。曾經營過徵信的她，見過各種光怪陸離的離婚狀況，但沒想到自己也曾被爛藉口所騙過。她的前夫因生意失敗在外頭欠債，因擔心連累她而提議「假離婚」，沒想到陸續從她走邊拿走數百萬後，直接在緬甸定居並娶了當地的女生。

▲黃鐙輝岳母萁媽。（圖／記者許逸群攝）

▲黃鐙輝岳母萁媽遭前夫詐財。（圖／記者許逸群攝）

萁媽透露，約莫30年前與前夫協議「假離婚」，而且為了協助對方東山再起，將賣房的400萬元拿出一半，甚至還拿父母給她的房子去貸款給前夫。本出自好意想幫忙另一半，沒想到有回她帶剛7歲的萁萁去機場找對方，對方卻裝沒看到的直接離開，就這樣消失了幾十年，據悉已在緬甸結婚過起新生活。

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▲黃鐙輝岳母萁媽。（圖／記者許逸群攝）

▲萁媽講到兒子忍不住泛淚，但仍勉強擠出笑容。（圖／記者許逸群攝）

沒想到，萁媽的前夫在5年前聯絡上兒子，兒子被說服離開銀行的工作去貸款，甚至還跟地下錢莊借錢，不過父親再度消失。萁媽泛淚哽咽地說，「過去我都不計較，我不甘的是，為什麼要害我兒子。我兒子很多次都說要去死。」讓兒子一度只能靠打零工過活，如今在南部當廚師，月薪不到3萬。

萁媽坦言，這幾十年的期間中，曾獨自到緬甸想找前夫，結果一出機場，立刻被眾多持槍軍人嚇到，加上前夫並沒前來接應，且她語言也不通，只好當天又立刻折返。她透過電視鏡頭向前夫喊話，希望對方可以出來「說清楚講明白」，不過一旁的來賓搖搖頭地說：「跑都來不及了，怎麼會出來。」

一家人經過這連串的遭遇，萁媽也感謝女婿黃鐙輝的幫忙「他是好女婿」，節目主持人謝震武則隨即透過一句簡單的玩笑話「萁媽好像很難得在節目稱讚鐙輝」，舒緩萁媽的情緒。

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