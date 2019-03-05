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張若凡《走了嗎》MV出爐　粉絲聽哭讚「新催淚女聲」

記者許逸群／台北報導

從《聲林之王》出道的張若凡日前推出重新詮釋的《走了嗎》，4日晚間也發布完整版MV，唯美的畫面寓意十足，從開頭在車上看著外頭的風景，最後在地鐵站看著人來人往的畫面收尾，留下觀眾的無限想像，也呼應了整首歌所闡述的心情。

▲▼張若凡《走了嗎》MV。（圖／翻攝YouTube）

▲▼張若凡《走了嗎》MV。（圖／翻攝YouTube）

▲▼張若凡《走了嗎》MV。（圖／翻攝YouTube）

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張若凡在《聲林》中因演唱袁惟仁的《走了嗎》獲得廣大迴響。選秀結束後，她進錄音室將這首歌曲重新詮釋錄音，並邀請到金曲團隊重磅打造，由曾獲得金曲獎最佳編曲人的蔡科俊統籌製作、資深編曲人袁偉翔老師重新編曲，在曲中加入弦樂編曲，讓整首歌聽起來更加豐富優美。

▲▼張若凡《走了嗎》MV。（圖／翻攝YouTube）

▲張若凡《走了嗎》MV。（圖／翻攝YouTube）

《走了嗎》在2月27日數位上架，一度於KKBOX榜單衝到第二名，如今MV更是完整了她所有的詮釋。MV最後寫著「如果可以，請你記得有個聲音叫張若凡」，大批網友直呼「耳朵又懷孕了」，並誇她「新生代催淚女聲」，更有人開始點歌「《坦白》也來一下吧」！

▲▼張若凡《走了嗎》MV。（圖／翻攝YouTube）

▲MV在人來人往的地鐵中收尾呼應歌名。（圖／翻攝YouTube）

另外，張若凡3月30日會回母校青年高中演出，當日也會參加於台北美堤河濱公園舉辦的好朋友野餐日，屆時會有《聲林》的眾多選手帶來一連串的精彩表演以及見面會，詳情請搜尋ETtoday好朋友野餐日。

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聲林, 聲林之王, 張若凡, 走了嗎

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