鄭俊英「被公司開除」演藝生涯完了！　返韓一入境就被扯髮

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人鄭俊英日前爆出偷拍女生性行為影片還四處分享，12日回到南韓後遭到大批媒體圍堵，帽子還一度被打下來，深夜寫下長文認罪並表示要退出演藝圈，所屬經紀公司也在13日即時宣布：「從今天起正式解約。」

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▲▼鄭俊英12日回國時遭到圍堵。（圖／視覺中國CFP）

鄭俊英所屬經紀公司Make Us Entertainment在13日發出正式聲明：「昨天晚上鄭俊英傳來了道歉文，在這裡宣布本公司和他的想法一致，同時在這些事情爆發後，我司也判斷無法在和鄭俊英維持合約執行，因此我方宣布子公司Label M和鄭俊英2019年1月簽定的合約就到2019年3月13日解除。」最後也再次向社會大眾道歉過去旗下藝人帶來的紛爭。

▲Make Us Entertainment宣布和鄭俊英解約。（圖／翻攝自韓網）

事實上，鄭俊英12日深夜透過媒體發表道歉信，對於近日曝光的所有爭議內容，承認都確有其事，「我在沒有經過同意的情況下拍攝女性，並且分享到聊天群組，沒有罪惡感的做出這些行為。」身為公眾人物，他承認這是令人羞愧、不謹慎的行為。

鄭俊英對受害女性表示抱歉，也向所有為此失望、驚訝、憤怒的人道歉，之後將暫停手上所有節目，並中斷演藝活動，終身反省自己犯下的罪行。他將從14日上午開始接受調查，承諾會誠實應訊，並接受所有處罰。

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