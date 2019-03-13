ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭俊英「被公司開除」演藝生涯完了！　返韓一入境就被扯髮

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人鄭俊英日前爆出偷拍女生性行為影片還四處分享，12日回到南韓後遭到大批媒體圍堵，帽子還一度被打下來，深夜寫下長文認罪並表示要退出演藝圈，所屬經紀公司也在13日即時宣布：「從今天起正式解約。」

►更多【鄭俊英涉嫌偷拍】相關新聞

▲快訊／鄭俊英回國一句話都不說！保安暴力推走記者現場大暴動。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

▲▼鄭俊英12日回國時遭到圍堵。（圖／視覺中國CFP）

▲鄭俊英被扯髮。（圖／CFP）

鄭俊英所屬經紀公司Make Us Entertainment在13日發出正式聲明：「昨天晚上鄭俊英傳來了道歉文，在這裡宣布本公司和他的想法一致，同時在這些事情爆發後，我司也判斷無法在和鄭俊英維持合約執行，因此我方宣布子公司Label M和鄭俊英2019年1月簽定的合約就到2019年3月13日解除。」最後也再次向社會大眾道歉過去旗下藝人帶來的紛爭。

▲Make Us Entertainment宣布和鄭俊英解約。（圖／翻攝自韓網）

▲Make Us Entertainment宣布和鄭俊英解約。（圖／翻攝自韓網）

事實上，鄭俊英12日深夜透過媒體發表道歉信，對於近日曝光的所有爭議內容，承認都確有其事，「我在沒有經過同意的情況下拍攝女性，並且分享到聊天群組，沒有罪惡感的做出這些行為。」身為公眾人物，他承認這是令人羞愧、不謹慎的行為。

鄭俊英對受害女性表示抱歉，也向所有為此失望、驚訝、憤怒的人道歉，之後將暫停手上所有節目，並中斷演藝活動，終身反省自己犯下的罪行。他將從14日上午開始接受調查，承諾會誠實應訊，並接受所有處罰。

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

推薦閱讀

趙薇過生日狂收祝福　3個「相識超過15年的男人」都沒忘記她！

趙薇過生日狂收祝福　3個「相識超過15年的男人」都沒忘記她！

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

寇弟長大「撞臉年輕版李奧納多」　網封：男神聚合物

寇弟長大「撞臉年輕版李奧納多」　網封：男神聚合物

黃子佼公布「2019幹大事」日期　孟耿如已經空下來了❤

黃子佼公布「2019幹大事」日期　孟耿如已經空下來了❤

周湯豪穩交2年又爆！　擁雀斑小姐「又開把地產界關穎」

周湯豪穩交2年又爆！　擁雀斑小姐「又開把地產界關穎」

張軒睿認了「1原因」想放棄約會　Selina告白：我陪著你！

張軒睿認了「1原因」想放棄約會　Selina告白：我陪著你！

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

快訊／D.O.爆不續約EXO！　SM回應了

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭俊英

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《炮仔聲》正浩拋母救妍熙！　陳志強「是我也會」反被推爆
  2. 重回職場有多難？看李奈映就知道！《羅曼史》根本媽媽血淚史
  3. 鄭俊英「被公司開除」演藝生涯完了！　返韓一入境就被扯髮
  4. 「你手怎麼黑黑的」哥3天後出車禍　她被開天眼..專家爆：每說必中
  5. 快訊／D.O.爆不續約EXO！　SM回應了
  6. 鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒
  7. 排隊旁邊站「陸劇天菜男神」　光看站姿秒認出真人：真的帥！
  8. 瘋電影／梵谷：在永恆之門　繪出美景靈魂的後印象派
  9. 獨家／「世越號」遺屬每年為小孩辦生日　影后、帝讀劇本淚崩
  10. 鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366