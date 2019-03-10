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鄧紫棋《安靜》唱到一半！王嘉爾驚喜現身…台上「2舉動」暖炸

記者許皓婷／綜合報導

香港小天后鄧紫棋（G.E.M）9日晚間在澳門開唱，特地邀來嘉賓王嘉爾，一同合唱周杰倫的《安靜》，而她近日因和公司鬧翻，心情大受打擊，男方則趁著在台上的時間，一連做了2個舉動替她加油打氣，讓觀眾看了直呼好暖。

▲王嘉爾當鄧紫棋嘉賓。（圖／翻攝自微博）

▲王嘉爾擔任鄧紫棋演唱會嘉賓。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

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鄧紫棋的「G.E.M. Queen Of Hearts世界巡迴演唱會」9日在澳門威尼斯人登場，當她唱到周杰倫的《安靜》時，王嘉爾便突然從後方出現，並加入一同合唱，讓現場尖叫聲不絕於耳，兩人默契十足的完美合音，也讓台下歌迷聽得如癡如醉，男方更在台上兩度摟住她的肩膀及牽手，用行動給她支持和打氣，可見彼此的好交情。

▲王嘉爾當鄧紫棋嘉賓。（圖／翻攝自微博）

 ▲王嘉爾當鄧紫棋嘉賓。（圖／翻攝自微博）

▲王嘉爾當鄧紫棋嘉賓。（圖／翻攝自微博）

▲王嘉爾當鄧紫棋嘉賓。（圖／翻攝自微博）

▲鄧紫棋、王嘉爾合唱《安靜》。（圖／翻攝自微博）

而鄧紫棋演唱會其實原訂晚間8點開始，卻延遲到10點多才開場，因為突然發生舞台升降台機關故障，導致延遲了2小時，當時人在後台的她，也透過微博發文，向粉絲傳達現場狀況，以及演唱會延遲原因，「各位抱歉…知道大家從8點等到現在但演唱會還沒開始……我問了工作人員，他們說是技術故障，台上有兩個很大的升降台在開場前突然不動…很抱歉很抱歉，讓你們等了快兩個小時！」

鄧紫棋也坦言，深知許多人是特地坐船前往，也有許多趕著坐船回去，面對如此突如其來的狀況發生，她也十分焦心，「對不起對不起對不起！！！我不知道可以怎麼辦…我等下一定盡我最最最大的努力為大家表演！對不起！」她更在開場90度彎腰鞠躬，鄭重向等候許久的歌迷道歉，「真的太對不起了。」

▲鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光。（圖／翻攝自微博）

▲鄧紫棋演唱會delay2小時開場。（圖／翻攝自微博）

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