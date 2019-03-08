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《旋風小子》安妮、鐵鷹隔26年合體了！　徐若瑄日本巧遇張震嶽

記者劉宜庭／綜合報導

安妮和鐵鷹合體了！徐若瑄近來和家人一起，飛往日本開心體驗滑雪，期間還碰巧遇到男星張震嶽，由於雙方曾在《旋風小子》（又譯：卜派小子、笑林小子）中飾演一對情侶，如今難得同框的畫面，也瞬間勾起大票影迷心中回憶。

▲徐若瑄日本巧遇張震嶽。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

▲徐若瑄、張震嶽當年曾在《旋風小子》飾演CP。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

徐若瑄7日晚間透過社群網站發文，曬出在日本巧遇張震嶽的一系列合照，開心寫道：「巧遇鐵鷹！有緣牽你來相會！異地相見粉開薰。」隔天，張震嶽也轉發PO文表示，相隔多年再見到徐若瑄「閃亮依舊」，也不禁回想起，當年自已還是新人，在公司的安排之下去拍戲、求曝光，後來他還是堅持音樂創作，主導自己的方向。

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如今，雙方都各自有了家庭，以及各自的人生際遇，張震嶽感性表示，「回首過去，甜甜的滋味，1993年。」文中，他也提到，親眼目睹了安妮的凍齡功力，同時也不忘笑說，「要寫歌找我，老友優惠。」

▲徐若瑄日本巧遇張震嶽。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

▲徐若瑄日本巧遇張震嶽。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

▲徐若瑄日本巧遇張震嶽。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

安妮和鐵鷹同框畫面一PO網，立刻勾起大票影迷心中回憶，紛紛留言驚嘆，「童年最美好的回憶之一」、「小時候的電影耶」、「莫名的懷念啊」、「滿滿回憶呢」，也有網友笑說，「看過這部電影的人全都當老爸老媽了吧？」同時，也有不少人翻出當年電影片段畫面，對比之下驚覺徐若瑄幾乎沒什麼變，超強大的凍齡功力，也意外成為眾人關注亮點之一，引發討論。

▲徐若瑄日本巧遇張震嶽。（圖／翻攝自張震嶽臉書）

▲不少網友翻出當年電影片段直呼好懷念。（圖／翻攝自張震嶽臉書）

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徐若瑄, 旋風小子, 卜派小子, 笑林小子, 安妮, 鐵鷹

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