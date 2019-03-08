ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜趙麗穎生了！大陸女星趙麗穎在2018年10月宣布和馮紹峰結婚，坊間頻傳2人是奉子成婚，但雙方始終不願鬆口承認，直到今年元旦當天，由男方宣布「是一家三口」，證實夫妻倆即將升格當父母。經過辛苦孕期，男方8日終於PO文報喜，透露太太已經順利生產，「今天起家裡多了一位小小男子漢。」

▲趙麗穎幫馮紹峰畫眉毛。（圖／翻攝自微博）

▲恭喜趙麗穎生了！（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

馮紹峰8日晚間透過微博PO文報喜，宣布太太趙麗穎已經順利將肚中寶寶生下，「母子平安，今天起家裡多了一位小小男子漢，一起守護偉大的媽媽。」同時，他也曬出一張照片，雖然只有兒子的小腳丫子印，言語間，卻早已流露出滿滿初為人父的喜悅，羨煞眾人。

Angelababy（楊穎）得知消息後，立刻留言祝福，「恭喜恭喜啊！」李冰冰也寫下祝福，「恭喜麗穎紹峰，龍抬頭喜迎金豬寶寶，圓滿的一家三口！」

▲馮紹峰PO出兒子小腳丫印報喜。（圖／翻攝自馮紹峰微博）

▲馮紹峰PO出兒子小腳丫印報喜。（圖／翻攝自馮紹峰微博）

趙麗穎和馮紹峰結婚後，就幾乎不曾出席任何公開活動，粉絲只能藉由她的戲劇作品，一解想念之情。一直到2019年元旦當天，馮紹峰才公開女方懷孕消息，「知否知否，應是一家三口！」她當時也轉發PO文開心寫道，「等待等待，恭迎2019。」

▲趙麗穎 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎夫婦在元旦（1月1日）當天宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自微博）

宣布懷孕前，趙麗穎雖然仍曾透過社群網站PO照，但似乎刻意避開了肚子，讓人看不出真實身形，對於此事十分低調。公開懷孕消息後，有關預產期、寶寶性別的傳聞，也幾乎從未消停過，且早在宣布懷孕喜訊當天，就有傳聞指出她將在3月生下男寶寶，如今也和馮紹峰PO文內容完全吻合，正式升格一家三口的好消息一出，也吸引大票粉絲留言獻上祝賀。

▲趙麗穎宣布懷孕前，曬照幾乎都巧妙遮住腹部。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

▲趙麗穎宣布懷孕前，曬照幾乎都巧妙遮住腹部。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

▲趙麗穎宣布懷孕前，曬照幾乎都巧妙遮住腹部。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

推薦閱讀

小玉剃光頭成果出爐：超像8＋9　放火一失手…他「半截眉毛消失」！

小玉剃光頭成果出爐：超像8＋9　放火一失手…他「半截眉毛消失」！

鄧紫棋5天前早PO「小鳥照」暗示！　吞淚：不忍心，就是對自己狠心

鄧紫棋5天前早PO「小鳥照」暗示！　吞淚：不忍心，就是對自己狠心

《旋風小子》安妮、鐵鷹隔26年合體了！　徐若瑄日本巧遇張震嶽

《旋風小子》安妮、鐵鷹隔26年合體了！　徐若瑄日本巧遇張震嶽

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

野生國光女神現屏東滿州吊橋！　「只穿比基尼」這視角掀網暴動了

野生國光女神現屏東滿州吊橋！　「只穿比基尼」這視角掀網暴動了

熊熊睡蒙古包「G罩杯北半球」掉出來了！　床照曝光掀暴動

熊熊睡蒙古包「G罩杯北半球」掉出來了！　床照曝光掀暴動

《RM》全員發毛！劉在錫連續3次「神準預言」　哈哈當場臉爆雞皮

《RM》全員發毛！劉在錫連續3次「神準預言」　哈哈當場臉爆雞皮

《還珠格格》柳紅隔21年長這樣！　剪耳上「激短髮」神逆齡

《還珠格格》柳紅隔21年長這樣！　剪耳上「激短髮」神逆齡

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

林珈安「9個月巨肚」現形！　卸貨倒數正面照嚇傻網友

林珈安「9個月巨肚」現形！　卸貨倒數正面照嚇傻網友

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

快訊／郭宗坤轉加護病房！「最新病情」曝光　血塊疑掉出心室惡化

快訊／郭宗坤轉加護病房！「最新病情」曝光　血塊疑掉出心室惡化

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

快訊／郭宗坤轉加護病房！「最新病情」曝光　血塊疑掉出心室惡化

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

周曉涵認了：現在很愛周孝安！　內衣定裝他陪同

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

孫安佐體育課幫壓腿「見女生裙子超短」　下秒紳士舉動被推爆！

獨家／鄧紫棋親訴「吵架老闆」決裂！27歲被工作壓榨淚：不公平

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

趙麗穎, 馮紹峰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《花不棄》張彬彬復活被轟　林依晨曝光「真正結局」內幕
  2. 不能主持後..許凱皓每天在家哭！曝「想他的臉」下秒被慘電
  3. 「呼麻女」韓瑞希發醜照：我模仿柳俊烈...事後囂張態度網氣炸
  4. 血槽已空！燦烈、Kai墾丁脫了　高清放送6塊腹肌+人魚線
  5. 高嘉瑜主持《我要當選》女神狂吸粉！首播開紅盤每分鐘8萬人盯她看
  6. 宋仲基婚戒戴上了！　「私下合照曝光」⋯粉絲鬆一口氣
  7. 快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢
  8. 吳宗憲搞笑靠「腰」　自信：用過都說棒！
  9. 小戽斗爆罵黃嘉千！私下卻和女兒「10年約定」暖哭
  10. 勝利遭民眾請願「阻止入伍」　兵務廳：視情況而定延後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366