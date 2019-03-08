快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜趙麗穎生了！大陸女星趙麗穎在2018年10月宣布和馮紹峰結婚，坊間頻傳2人是奉子成婚，但雙方始終不願鬆口承認，直到今年元旦當天，由男方宣布「是一家三口」，證實夫妻倆即將升格當父母。經過辛苦孕期，男方8日終於PO文報喜，透露太太已經順利生產，「今天起家裡多了一位小小男子漢。」

▲恭喜趙麗穎生了！（圖／翻攝自微博）

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馮紹峰8日晚間透過微博PO文報喜，宣布太太趙麗穎已經順利將肚中寶寶生下，「母子平安，今天起家裡多了一位小小男子漢，一起守護偉大的媽媽。」同時，他也曬出一張照片，雖然只有兒子的小腳丫子印，言語間，卻早已流露出滿滿初為人父的喜悅，羨煞眾人。

Angelababy（楊穎）得知消息後，立刻留言祝福，「恭喜恭喜啊！」李冰冰也寫下祝福，「恭喜麗穎紹峰，龍抬頭喜迎金豬寶寶，圓滿的一家三口！」

▲馮紹峰PO出兒子小腳丫印報喜。（圖／翻攝自馮紹峰微博）

趙麗穎和馮紹峰結婚後，就幾乎不曾出席任何公開活動，粉絲只能藉由她的戲劇作品，一解想念之情。一直到2019年元旦當天，馮紹峰才公開女方懷孕消息，「知否知否，應是一家三口！」她當時也轉發PO文開心寫道，「等待等待，恭迎2019。」

▲趙麗穎夫婦在元旦（1月1日）當天宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自微博）

宣布懷孕前，趙麗穎雖然仍曾透過社群網站PO照，但似乎刻意避開了肚子，讓人看不出真實身形，對於此事十分低調。公開懷孕消息後，有關預產期、寶寶性別的傳聞，也幾乎從未消停過，且早在宣布懷孕喜訊當天，就有傳聞指出她將在3月生下男寶寶，如今也和馮紹峰PO文內容完全吻合，正式升格一家三口的好消息一出，也吸引大票粉絲留言獻上祝賀。

▲趙麗穎宣布懷孕前，曬照幾乎都巧妙遮住腹部。（圖／翻攝自趙麗穎微博）