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郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

娛樂中心／綜合報導

女星柯以柔2017年底與名廚郭宗坤爆出6年婚變，已經向法院訴請離婚，官司仍在進行中，不料男方近來健康亮起紅燈，目前轉加護病房，她事後也透過回應經紀人回應，「目前還在了解情況喔。」並表示會持續和對方親友聯繫，然而，此番說法卻遭到郭宗坤直接打臉，2人之間的家務事似乎又浮上了檯面。

▲▼郭宗坤至今如替孩子準備餐點，仍習慣幫柯以柔也準備一份。（圖／翻攝自柯以柔、郭宗坤臉書）

▲柯以柔和郭宗坤的離婚官司仍在進行中。（圖／翻攝自柯以柔臉書）

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郭宗坤日前檢查出心臟衰竭、心室有血塊，肝功能也出現異狀，留院觀察中，不過即使健康亮紅燈，他也不敢讓柯以柔及小孩知道。然而在消息曝光後1周，卻傳出病況惡化，血塊疑似掉出心室，在身體血管中遊走，目前已被轉送加護病房。

消息傳出後，柯以柔起初透過經紀人向《ETtoday星光雲》回應，「目前還在了解情況喔。」不久後又表示，「因為在加護病房，所以也不能探視，有傳訊息給小郭。」

▲▼郭宗坤（圖／翻攝自柯以柔臉書）

▲郭宗坤（右）檢查出心臟衰竭，近來病情惡化轉加護病房。（圖／翻攝自柯以柔臉書）

面對柯以柔對外稱有持續和他的家人、朋友聯繫，據《三立新聞》報導，郭宗坤下午首度回應此事，表示目前家人都「沒收到」任何一通來自柯的來電關心，反而是媒體的慰問讓他感謝不已，如今身體感到有些疲憊，他也表示會趕緊以健康的模樣回歸。

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