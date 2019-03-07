身陷情變李沛旭風波！　蔡淑臻26日現身「一次說清楚」

記者林奕如／台北報導

蔡淑臻、周孝安主演《鑑識英雄II正義之戰》2016年開拍，中間一度停拍又復拍，本以為上檔遙遙無期，等了3年，確定3月在中視8點檔播出，預告一曝光，粉絲紛紛在臉書留言：「終於等到了」。蔡淑臻劇中挑戰極限，打鬥、射擊、賽車樣樣自己來，展現帥氣的另一面。她為戲勤跑宣傳，預計26日將出席首映會。

▲蔡淑臻為戲挑戰賽車。（圖／中視提供）

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第二季拍攝時，劇組用的全是電影規格的機器，呈現出的畫面電影感十足，這讓蔡淑臻拍攝時很興奮，還比喻「像是在拍時尚大片」。她在拍攝時吃足苦頭，密集重訓導致右膝蓋舊傷復發，並且造成足底筋膜已經萎縮，沒有辦法墊腳穿高跟鞋，整整休養一年多，認識小15歲的「乾針醫」謝明儒，還因此傳出緋聞，爆出和李沛旭7年情變。

▲蔡淑臻劇中打戲多。（圖／中視提供）

第二季共有5個單元，犯罪案件類型包括跨國詐騙、賽車疑雲、縱火案、明星之死、網路霸凌等，而蔡淑臻飾演的帥刑警楊茜，在劇中有不少動作戲，為此一直跟教練進行武術訓練，「一度好挫折，因為沒有學過一直抓不到重點。」透過反覆練習，動作才越流暢，有一次和周孝安套招時，蔡淑臻看到對方在笑，以為是她的動作引發什麼笑點，周孝安則解釋其實是怕被她打到，話一出兩人笑成一團，但也緩和了練習時的高壓狀態。

不光有打戲，蔡淑臻也挑戰賽車，練習時必須開車一直打轉繞圈，她形容像在坐遊樂園的大怒神一樣，「大轉彎的時候會比較害怕一點，過程完全沒有喘息的空間。」