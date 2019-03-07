《以團之名》有台灣囝仔！李政衛街頭藝人11年：很常被人看不起

記者林奕如／專訪

李政衛參加選秀節目《以團之名》，以高超舞技登場，還吸引老師下場尬舞，打開不少知名度，他舞蹈底子深厚，其實一切都是在「街頭」磨練出來，擔任街頭藝人11年，從西門町一塊小表演地，一路跳到大舞台，他深刻表示：「這一路來很常被人看不起，但我做到了。」

▲李政衛街頭藝人11年。（圖／經紀人提供）

請繼續往下閱讀...

11年前對許多人而言，不清楚「街頭藝人」，甚至一知半解，不覺得那是一份職業，李政衛高三就考取證照，在西門町、東區華納威秀開始表演，一路看著這行業與歷史一同前進，他說：「在街頭，什麼人都看過，有白目小屁孩、晚上發酒瘋的醉漢、文青上班族，或是黑道大哥等，每一個都是街頭藝人的貴人。」

▲李政衛舞技精湛。（圖／經紀人提供）

他最難忘有一次晚上正在演出時，出現一個10幾歲的小屁孩，前前後後干擾演出，踢了他們10幾次錢箱，他雖然快抓狂，但依舊高EQ不動聲色，最後是圍觀的路人看不下去，跳出來阻止他的行為，全場一起歡呼叫好。李政衛在街頭磨練脾氣，他成熟表示：「我們不能生氣，也不能對觀眾發怒啦，畢竟還是要生活下去。」

▲李政衛擔任班長，組隊伍「達克霍斯」。（圖／經紀人提供）

李政衛和一群志同道合的街頭藝人，一起組成Street Party，2013年參加《百萬大明星》闖進總決賽，獲得冠軍、百萬獎金和一張合約，同年也獲得捷運盃亞洲街舞大賽冠軍，更在金鐘獎頒獎典禮上表演。

▲李政衛（右）一登場就驚艷全場。（圖／翻攝優酷視頻）

這次參加《以團之名》，李政衛和楊宥騰以「溫開水組合」為名，一登場就是默契十足雙人舞，讓全場沸騰，何展成老師稱讚：「這已經是非常棒的表演。」更下場跟兩人尬舞，原先一開始不被看好，但最後黑馬之姿，選上了班長，合組「達克霍斯」隊伍，他直呼：「每個人實力都很強，參加節目讓我經驗值爆表，也是一個好機會，了解到大規模的選秀如何製作，最重要認識了7個好兄弟。」他下一步將參加街舞類型節目，期待讓大家更看見他。