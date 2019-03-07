禾浩辰開撩：仙女在我懷裡！安心亞床上直接「抱緊」處理

記者林奕如／台北報導

安心亞胸前一路開中空，美露東西半球，亮麗出席香港行前會記者會，驚艷全場。她和禾浩辰在《你有念大學嗎？》默契合作，對方常撩妹拉近距離，他現場示範台詞：「天上仙女天上飛，妳在我懷裡。」安心亞笑說以前會嚇到喊「報警」，她這次直接用行動「抱緊」，反倒嚇到禾浩辰。

▲▼禾浩辰、安心亞現場互撩。（圖／記者黃克翔攝）

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安心亞劇中被禾浩辰猛追，日前劇情終於走到KISS戲，但禾浩辰表示，這只是主角因為業績好，才有的「冠軍之吻」，期待未來真的有吻戲，安心亞悄悄先劇透：「我們下一集會躺床，之後期待第10集，會有法式深吻。」兩人親密接觸多，安心亞把禾浩辰全身摸透透，笑說觸感：「恩，很結實，打9分，剩下1分原因，是不想讓他太驕傲。」

▲▼《國際橋牌社》劇組，馮賢賢、導演李志薔、唐從聖、李杏、陳妤、夏騰宏、周孝安。（圖／記者黃克翔攝）

香港國際影視展FILMART是亞洲地區2019年度第一個影視盛會，包括電影《老大人》導演洪伯豪、監製唐在揚、演員黃嘉千，《樂獄》導演孫啟明、演員林哲熹、紀言愷、范少勳；電視劇組部分有三立電視的《你有唸大學嗎？》演員安心亞、禾浩辰，《國際橋牌社》監製馮賢賢、導演李志薔、製作人汪怡昕、演員唐從聖、周孝安、夏騰宏、李杏、陳妤，TVBS《天堂的微笑》演員修杰楷、林予晞等人出席記者會。





▲《樂獄》導演孫啟明（右2）、演員紀言愷、林哲熹、范少勳。（圖／記者黃克翔攝）