修杰楷慶生趴！咘咘錄音嗨唱歌、老蕭皺眉模仿BO妞

記者林奕如／台北報導

修杰楷6日生日，大女兒咘咘用媽媽手機錄製生日快樂歌，音檔當成生日禮物，老婆賈靜雯則準備聚會，臉書更送上一張露腿性感照，修杰楷笑說：「每年都來這招，今年送腳，明天要送手嗎？」生日聚會蕭敬騰也在場，拍照時修杰楷還玩笑喊BO妞，老蕭配合拍照，讓眾人爆笑。

▲林予晞、修杰楷合作《天堂的微笑》。（圖／記者黃克翔攝）

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修杰楷正在拍攝TVBS《天堂的微笑》和林予晞組成夫妻，特別的是，林予晞才在上一部戲《我們與惡的距離》飾演賈靜雯的妹妹，有一次賈靜雯帶女兒們咘咘、BO妞來探班，林予晞笑說：「有一種平行宇宙、很混亂的感覺，姐姐來了，但跟修杰楷又是夫妻關係。」她慶幸沒有拍吻戲，修杰楷笑回：「你還好，我還要回家面對耶。」

▲修杰楷慶生趴「賈靜雯獻吻」閃爆。（圖／翻攝自修杰楷臉書）

香港國際影視展FILMART是亞洲地區2019年度第一個影視盛會，包括電影《老大人》導演洪伯豪、監製唐在揚、演員黃嘉千，《樂獄》孫啟明、演員林哲熹、紀言愷、范少勳；電視劇組部分有三立電視的《你有唸大學嗎？》演員安心亞、禾浩辰，《國際橋牌社》監製馮賢賢、導演李志薔、製作人汪怡昕、演員唐從聖、周孝安、夏騰宏、李杏、陳妤，TVBS《天堂的微笑》演員修杰楷、林予晞等人出席記者會。

▲陳妤新戲飾演報社記者。（圖／記者黃克翔攝）

《國際橋牌社》屬於政治類型職人劇，規劃了8季，其中第一季10集，透過總統隨扈、日本間諜、台派餐廳老闆、報社記者、黨工等5個虛構角色，重現90年代台灣情境，導演李志薔表示：「會重現野百合學運、中韓斷交等，台灣以往劇種小情小愛，一直自我設限，現在踏出一小步也是突破。」由於涉及政治議題敏感，導演也稱讚演這部戲很有勇氣。

▲周孝安飾演總統侍衛。（圖／記者黃克翔攝）

周孝安劇中飾演總統侍衛，為戲學習八極拳，他說：「所有攻擊都是要害，像是攻擊鼻子、胸腔等，很像跳Popping。」他也做好拍攝打戲的準備。陳妤則飾演政治線記者，從海外留學回來，希望可以用理念改變世界。李杏飾演秘密招待所公關，是白色恐怖的家屬，帶著一個國仇家恨生活，她透露：「有跟相關行業聊過天，像是在場合怎樣生存跟表現，會有滿大衝擊性。」