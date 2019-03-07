ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

修杰楷慶生趴！咘咘錄音嗨唱歌、老蕭皺眉模仿BO妞

記者林奕如／台北報導

修杰楷6日生日，大女兒咘咘用媽媽手機錄製生日快樂歌，音檔當成生日禮物，老婆賈靜雯則準備聚會，臉書更送上一張露腿性感照，修杰楷笑說：「每年都來這招，今年送腳，明天要送手嗎？」生日聚會蕭敬騰也在場，拍照時修杰楷還玩笑喊BO妞，老蕭配合拍照，讓眾人爆笑。

▲▼香港電視節行前會-林予晞,修杰楷。（圖／記者黃克翔攝）

▲林予晞、修杰楷合作《天堂的微笑》。（圖／記者黃克翔攝）

請繼續往下閱讀...

修杰楷正在拍攝TVBS《天堂的微笑》和林予晞組成夫妻，特別的是，林予晞才在上一部戲《我們與惡的距離》飾演賈靜雯的妹妹，有一次賈靜雯帶女兒們咘咘、BO妞來探班，林予晞笑說：「有一種平行宇宙、很混亂的感覺，姐姐來了，但跟修杰楷又是夫妻關係。」她慶幸沒有拍吻戲，修杰楷笑回：「你還好，我還要回家面對耶。」

▲修杰楷慶生趴「賈靜雯獻吻」閃爆！　蕭敬騰神模仿Bo妞亂入。（圖／翻攝自修杰楷臉書）

▲修杰楷慶生趴「賈靜雯獻吻」閃爆。（圖／翻攝自修杰楷臉書）

香港國際影視展FILMART是亞洲地區2019年度第一個影視盛會，包括電影《老大人》導演洪伯豪、監製唐在揚、演員黃嘉千，《樂獄》孫啟明、演員林哲熹、紀言愷、范少勳；電視劇組部分有三立電視的《你有唸大學嗎？》演員安心亞、禾浩辰，《國際橋牌社》監製馮賢賢、導演李志薔、製作人汪怡昕、演員唐從聖、周孝安、夏騰宏、李杏、陳妤，TVBS《天堂的微笑》演員修杰楷、林予晞等人出席記者會。

▲▼香港電視節行前會-陳妤。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳妤新戲飾演報社記者。（圖／記者黃克翔攝）

《國際橋牌社》屬於政治類型職人劇，規劃了8季，其中第一季10集，透過總統隨扈、日本間諜、台派餐廳老闆、報社記者、黨工等5個虛構角色，重現90年代台灣情境，導演李志薔表示：「會重現野百合學運、中韓斷交等，台灣以往劇種小情小愛，一直自我設限，現在踏出一小步也是突破。」由於涉及政治議題敏感，導演也稱讚演這部戲很有勇氣。

▲▼香港電視節行前會-周孝安。（圖／記者黃克翔攝）

▲周孝安飾演總統侍衛。（圖／記者黃克翔攝）

周孝安劇中飾演總統侍衛，為戲學習八極拳，他說：「所有攻擊都是要害，像是攻擊鼻子、胸腔等，很像跳Popping。」他也做好拍攝打戲的準備。陳妤則飾演政治線記者，從海外留學回來，希望可以用理念改變世界。李杏飾演秘密招待所公關，是白色恐怖的家屬，帶著一個國仇家恨生活，她透露：「有跟相關行業聊過天，像是在場合怎樣生存跟表現，會有滿大衝擊性。」

嫌爸媽逛太久！流氓汪猛按喇叭　車上開雨刷車燈催促「快點啦」

推薦閱讀

獨家專訪／邢恩嘆《花不棄》莫若菲結局：遺憾也是一種美

身陷情變李沛旭風波！　蔡淑臻26日現身「一次說清楚」

梧桐妹貼心祝「修叔叔」生日快樂！劇組端「壽桃塔」給驚喜

白家綺短髮被誇高中生！懷胎7月「腿細像竹竿」不科學

禾浩辰開撩：仙女在我懷裡！安心亞床上直接「抱緊」處理

獨家／大S汪小菲爆「為錢吵架」婚變！小S回應藏洋蔥

《以團之名》有台灣囝仔！李政衛街頭藝人11年：很常被人看不起

陳喬恩主動撲吻陳曉圓房　自嘲老司機：我一直在算計他！

黃健瑋《顧家男》沐浴秀猛肌！羞被女友媽媽看光光

雷／《花不棄》結局8人領便當！林依晨淚崩「我不放手」網看哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

4歲飛飛起床先折棉被　鏡頭轉翔翔「搖頭嘆氣」真實反應網笑翻！

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周曉涵內衣定裝「周孝安陪同」　她認了：現在很愛對方
  2. 神展開！《招搖》女主角深情吻許凱…下秒「炸上天變煙火」　觀眾：笑到頭掉
  3. 麥克傑克遜「性侵兒童紀錄片」美國播出　電台抵制拒播歌曲
  4. 《沙贊！》最中二DC英雄　男主角：沒把打擊犯罪當使命
  5. 男星遭囚禁2個月！戴手銬、腳鐐「用泡麵換自由」
  6. 小玉剃光頭成果出爐：超像8＋9　放火一失手…他「半截眉毛消失」！
  7. 哥帥！謝霆峰提攜後輩　合唱王嘉爾再捧羅小白：希望珍惜人才
  8. 修杰楷慶生趴！咘咘錄音嗨唱歌、老蕭皺眉模仿BO妞
  9. 導演三跪九叩！離家1000km拍攝《阿拉姜色》獲譽充滿福報
  10. 粉絲久等了！歌神Aska 6月霸氣登台開唱　搶票日倒數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366