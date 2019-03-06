白家綺短髮被誇高中生！懷胎7月「腿細像竹竿」不科學

記者林奕如／台北報導

漂亮孕媽咪白家綺5日頂著短髮新造型，回民視錄製《美鳳有約》節目分享孕媽咪的養生秘訣「娘家滴雞精」，新造型被陳美鳳猛誇超美，而且還逆齡變成高中生。她還到八點檔《大時代》探班，一走進休息室道賀聲不斷，她笑直呼：「好像還在過年。」

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▲白家綺懷孕7個半月，剪短髮亮相。（圖／民視提供）

白家綺懷孕7個半月，自嘲「天然呆」，記性越來越差，她表示，現在狀況超級嚴重，很多東西都說完就忘了，像家裡現在都是老公在工作，有時候要繳水電費、房租等，都一定要調鬧鐘提醒自己，讓老公吳東諺也哭笑不得。

▲張家瑋、陳美鳳、白家綺錄製《美鳳有約》。（圖／民視提供）

她之前懷孕害喜很嚴重，加上很愛吃洋芋片等重口味零食，結果都胖到媽媽身體，之前拍戲尾椎受傷，當孕婦後發現背很容易痠，錄影途中也要中途站起來，紓緩肚子壓力，但也趁機稱讚老公吳東諺是最棒的隊友，按摩服務超好的。





▲白家綺探班《大時代》，遇到馬俊麟正在熟睡。（圖／民視提供）

白家綺和馬俊麟在《我的老師叫小賀》飾演夫妻，她一看到對方熟睡休息，使出撒嬌功力說：「老公不要睡了，腰很酸快起床搥背」，馬俊麟還睡眼惺忪發愣，不到三秒微笑問白家綺：「為什麼你在這邊？」白家綺猛虧說「你是在拼第三胎，怎麼那麼累」，馬俊麟還直白表示沒有啦。兩人因為拍戲產生的好感情，白家綺也為馬俊麟打氣說：「一次要養兩個孩子，要加油嘿。」