梧桐妹貼心祝「修叔叔」生日快樂！劇組端「壽桃塔」給驚喜

記者林奕如／台北報導

賈靜雯前後任老公孫志浩、修杰楷都是3月6日生日，梧桐妹（Angel）在IG寫下祝福，一開始先用中文感謝「修叔叔」，接著用英文寫給孫志浩，十分貼心。修杰楷目前正拍攝TVBS《天堂的微笑》，劇組也準備傳統的「壽桃塔」，祝福他生日快樂。

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▲梧桐妹祝福修杰楷、孫志浩生日 。（圖／翻攝梧桐妹IG）

Angel目前在上海讀書，雖然和賈靜雯分隔兩地，但母女感情非常好，她和修杰楷也相處融洽，用中文寫下修杰楷生日祝福：「我很愛你喔。謝謝你一直以來對媽媽的照顧，我也很佩服你可以忍受媽媽的脾氣，好啦沒有啦開玩笑的，但真的謝謝你照顧媽媽，也謝謝你照顧我。」下一張照片則PO出自己和孫志浩自拍，用英文書寫，內容大意：「非常愛你，感謝你照顧我，我也很喜歡和爸爸、 Novia阿姨（林若亞）一起生活。」

▲《天堂的微笑》修杰楷慶生，劇組獻上壽桃塔。（圖／TVBS提供）

修杰楷目前正拍攝新戲，劇組與飾演他前女友的小薰一起端壽桃驚喜慶生，當天是小薰加入劇組第2天，對一切還有點陌生，修杰楷一直從旁鼓勵她要「鬆一點」。正好拍攝喝酒的戲，為了呈現劇中的生活感，兩人主動要求「來真的」，有了酒精的催化，兩人的表演果真相當自然，短短20分鐘就完成10個鏡頭，「我們每個鏡頭就得乾一杯」，酒量不差的兩人都差點喝醉投降。

甫過36歲生日的修杰楷，對於這個角色相當珍惜「其實我的心態很矛盾，很期待可以看到這部戲的成果，但又很珍惜，每拍完一場我就覺得很捨不得。」他從前置期就跟著導演、製作人一同討論劇情、人物設定，工作人員都常稱修杰楷是「地下製作人」，可見他對這部戲的重視。