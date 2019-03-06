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Selina訴出道苦「突低頭…話接不下去」　張軒睿一跨步這舉動超暖！

記者張筱涵／綜合報導

陸綜《女兒們的戀愛》近日釋出Selina（任家萱）和張軒睿番外篇，張軒睿談及過去個性相當宅，錯過很多出去玩的時間，這也讓女方想起學生生活也沒有玩樂的記憶，因為當時就以S.H.E身分出道了。

▲張軒睿離開，Selina落淚。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲Selina和張軒睿一起拍攝《女兒們的戀愛》。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

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張軒睿和Selina談到學生時代表示自己很宅都待在家打電動，沒有出去玩，和身邊同年紀的同學相比，別人都是去夜店之類的玩耍，自己就留在家裡，一方面也覺得有點小慶幸。憶及大學時期，Selina說自己也同樣沒有玩樂的記憶，因為大二時S.H.E就出道了，「我們出道的前五年，真的是超級忙，忙到大概一年真的只有過年可以放個幾天那種，每天都在工作，而且到處飛」。

▲Selina和張軒睿一起拍攝《女兒們的戀愛》。（圖／翻攝自芒果tv）

▲Selina大二就出道，有5年的時間都忙翻。（圖／翻攝自芒果tv）

話說到這裡，張軒睿發現Selina低下頭有些遲疑地說「然後…」可能擔心著對方會情緒湧上而難過了起來，他馬上就走到旁邊以溫柔真誠的眼神看著Selina，還好後來話題也轉向開朗的方向，彼此一直搞笑說：「Selina 50歲現身夜店玩瘋。」

▲Selina和張軒睿一起拍攝《女兒們的戀愛》。（圖／翻攝自芒果tv）

▲Selina一低頭，張軒睿就走到她旁邊。（圖／翻攝自芒果tv）

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關鍵字

女兒們的戀愛, Selina, 任家萱, 張軒睿

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